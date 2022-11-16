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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 58 saniyelik "G20" paylaşımı! Küresel meydan okumalara karşı “liderlik” vurgusu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 58 saniyelik G20 paylaşımı! Küresel meydan okumalara karşı “liderlik” vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK", saat 23.20'de Atatürk Havalimanı'na indi. Başkan Erdoğan, yurda ayak basar basmaz bu kritik ziyarete dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu ve "Küresel meydan okumalara karşı “liderlik” vurgusu yaptı. İşte o görüntüler ve haberimizin detayları...

Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK", saat 23.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Başkan Erdoğan'ı, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İstanbul'a geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE'YE DÖNER DÖNMEZ ÖNEMLİ PAYLAŞIM

Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük." dedi.

Başkan Erdoğan’dan önemli paylaşım BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ PAYLAŞIM

Başkan Erdoğan, Endonezya ziyaretine ilişkin paylaşımında, "Türkiye küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ile G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarından görsellerin yer aldığı 58 saniyelik bir videoya da yer verdi.

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