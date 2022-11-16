Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 58 saniyelik "G20" paylaşımı! Küresel meydan okumalara karşı “liderlik” vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK", saat 23.20'de Atatürk Havalimanı'na indi. Başkan Erdoğan, yurda ayak basar basmaz bu kritik ziyarete dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu ve "Küresel meydan okumalara karşı “liderlik” vurgusu yaptı. İşte o görüntüler ve haberimizin detayları...
Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK", saat 23.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Başkan Erdoğan'ı, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İstanbul'a geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE'YE DÖNER DÖNMEZ ÖNEMLİ PAYLAŞIM
Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük." dedi.
Başkan Erdoğan, Endonezya ziyaretine ilişkin paylaşımında, "Türkiye küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ile G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarından görsellerin yer aldığı 58 saniyelik bir videoya da yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
- 29. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM polis alımı ön başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı promosyon son dakika: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme miktarları...
- Sayısal loto kime, hangi ile çıktı? 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto 180 bin TL nereye çıktı 2022? MPİ bilet sorgulama ekranı...
- Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Arka Sokaklar yeni sezon olmayacak mı?
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
- LOL yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? LOL yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu! 1 Ocak 2023 zammı tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B,4C en düşük maaş...
- AÖL 2022-2023 sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Lise sınavları online, çevrimiçi mi olacak?
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?
- Özsu Balık halka arz ne zaman, hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ve kodu ne kadar?