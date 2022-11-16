16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri G20 Zirvesi'nde gazetecilerden Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! Katılım için sıraya girdiler

G20 Zirvesi'nde gazetecilerden Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! Katılım için sıraya girdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde gazeteciler tarafından yoğun ilgi gördü. Dünyanın dört bir yanından Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen zirveyi takip için 2 bin 346 medya mensubu geldi. Gazeteciler Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği basın toplantısına akın etti.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 14:29
  • 1
  • 14
G20 Zirvesi’nde gazetecilerden Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! Katılım için sıraya girdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısına gazeteciler yoğun katılım gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
G20 Zirvesi’nde gazetecilerden Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! Katılım için sıraya girdiler

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin uluslararası gündeme dair sorularını yanıtladı.

  • 3
  • 14
G20 Zirvesi’nde gazetecilerden Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! Katılım için sıraya girdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Medya Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı, gazetecilerin yoğun olarak katıldığı toplantılardan biri oldu.

  • 4
  • 14
G20 Zirvesi’nde gazetecilerden Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! Katılım için sıraya girdiler

Toplantı öncesi güvenlik kontrolünden geçirilen gazeteciler, salon önünde kuyruk oluşturdu.

  • 5
  • 14
G20 Zirvesi’nde gazetecilerden Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! Katılım için sıraya girdiler

Başkan Erdoğan, yaklaşık 37 dakika süren basın toplantısında art arda gelen sorular üzerine, gazetecilere yönelik olarak, "Herhalde bitirmeye niyetiniz yok" ifadelerini kullandı.