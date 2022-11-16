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Başkan Erdoğan'dan Sezai Karakoç için anma mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Başkan Erdoğan’dan Sezai Karakoç için anma mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı sosyal medya paylaşımında "Diriliş şairimiz Sezai Karakoç beyefendiyi ahirete irtihalinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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