Adaylık çalışmalarına başlayan İmamoğlu'ndan '2023' açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak çıkışı tekrarladı: En çalışkan benim
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı konusunda kendisine yöneltilen sorulara kaçamak cevaplar verdi. 'Aday mısınız' sorusuna net şekilde 'evet' ya da 'hayır' diyemeyen İmamoğlu, "6'lı Masa'nın icraat üreten en önemli temsilcisiyim." diyerek hakkındaki söylentileri doğrularcasına konuştu. İmamoğlu'na yakın isimler, 2023 yılı için seçim hazırlıklarına başladığını duyurmuştu. İYİ Parti Meral Akşener'in de açıkça destek verdiği İmamoğlu'nun bu açıklamaları, 'Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık' konusunda 'son viraja girdiği' şeklinde yorumlandı. CHP medyasını da uyaran İmamoğlu, "Bir buçuk senedir aday kim? Size ne! İşinize bakın" dedi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'aday' üzerinden derin bir krizin içine girdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto edilmişti. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olmasını gündeme getirmiş, bu talep de HDP ve CHP'den karşılık bulmamıştı.
FONDAŞLAR İMAMOĞLU'NUN PLANINI AÇIKLADI: "ADAYLIĞA HAZIRLANIYOR"
Gündemi meşgul eden 'adaylık tartışmalarına' ilişkin oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Fondaş Ruşen Çakır, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için hazırlık yaptığını belirtip, "Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun adını daha fazla duyacağız gibi bir durum var. Bir takım hazırlıklar olduğunu duyuyorum" diye konuştu.
BARIŞ YARKADAŞ DA AYNI İDDİAYI DİLE GETİRMİŞTİ
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kollarını sıvadığını iddia edip, ekip kurduğunu söylemişi.
İmamoğlu'nun Macron modeli üzerine çalışıp "Acaba ben de Macron gibi bir çıkış yapıp Cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?" diye düşündüğünü belirten Yarkadaş, "İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor." demişti.
İMAMOĞLU'NA ADAYLIK SORULDU, KAÇAMAK CEVAPLAR VERDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı konusunda kendisine yöneltilen sorulara kaçamak cevaplar verdi.
'Aday mısınız' sorusuna net şekilde 'evet' ya da 'hayır' diyemeyen İmamoğlu, "Millet İttifakı'nın en çalışkan neferiyim" diyerek hakkındaki söylentileri doğrularcasına konuştu.
İYİ Parti Meral Akşener'in de açıkça destek verdiği İmamoğlu'nun bu açıklamaları, Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık konusunda 'son viraja girdiği' şeklinde yorumlandı.
YANDAŞLARINI UYARDI: "SİZE NE İŞİNİZE BAKIN"
CHP medyasını da uyaran İmamoğlu, "Bir buçuk senedir aday kim? Size ne! İşinize bakın" dedi.
İmamoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
"Ben kişisel, kariyer alanı olarak siyaset sürecimi, hizmet sürecini hiç görmedim. Kendi ilçemde sürece dahil olma sebebim, bu ilçede ters giden ne yapabilirim. Seçimin hemen akabinde yabancı spiker sorunca 'Allah bilir' demiştim. Herkesin yoğurt yiyişi var.
3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 7 yıl sonra bu ülke size nerede hizmet verir? Efendim Adana'ya gittim, Zeydan Bey tweet atıyor 'İmamoğlu için her şeyi yaptık' diyor.
Meral Hanım'ın mesajı çok şıktı, jest olarak gördüm. İmamoğlu ilçesinde, daha ne desin? Ne kadar mutluluk verici. Yarın genel başkanımız da gitse o da aynı espriyi yapabilir, İmamoğlu'ndayız diyebilir.
Ben CHP'liyim. CHP kültürünün neyi gerektirdiğini iyi biliyorum. Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu adaylıkla seçimi kazanmış birisiyim. Bunun mimarı, siyaset mühendisliğini yapan kişinin sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünün eri olmayı her şeyin önünde tutmuş birisiyim. 6'lı Masa'nın icraat üreten en önemli temsilcisiyim.
Yandaş medyanın ekranları bu işin lokomotifi. Hatta bizim partimize çok yakın olduğu iddia eden ekranlar. Bu oyuna gelmeyelim. 1,5 senedir aday kim, adayınız kim? Size ne! Siz kendi işinize bakın."
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