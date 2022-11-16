Adaylık çalışmalarına başlayan İmamoğlu’ndan ’2023’ açıklaması! Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak çıkışı tekrarladı: En çalışkan benim

İmamoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Ben kişisel, kariyer alanı olarak siyaset sürecimi, hizmet sürecini hiç görmedim. Kendi ilçemde sürece dahil olma sebebim, bu ilçede ters giden ne yapabilirim. Seçimin hemen akabinde yabancı spiker sorunca 'Allah bilir' demiştim. Herkesin yoğurt yiyişi var.

3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 7 yıl sonra bu ülke size nerede hizmet verir? Efendim Adana'ya gittim, Zeydan Bey tweet atıyor 'İmamoğlu için her şeyi yaptık' diyor.

Meral Hanım'ın mesajı çok şıktı, jest olarak gördüm. İmamoğlu ilçesinde, daha ne desin? Ne kadar mutluluk verici. Yarın genel başkanımız da gitse o da aynı espriyi yapabilir, İmamoğlu'ndayız diyebilir.

Ben CHP'liyim. CHP kültürünün neyi gerektirdiğini iyi biliyorum. Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu adaylıkla seçimi kazanmış birisiyim. Bunun mimarı, siyaset mühendisliğini yapan kişinin sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünün eri olmayı her şeyin önünde tutmuş birisiyim. 6'lı Masa'nın icraat üreten en önemli temsilcisiyim.

Yandaş medyanın ekranları bu işin lokomotifi. Hatta bizim partimize çok yakın olduğu iddia eden ekranlar. Bu oyuna gelmeyelim. 1,5 senedir aday kim, adayınız kim? Size ne! Siz kendi işinize bakın."