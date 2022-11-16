Türkiye Akdeniz'de ana oyunculardan biri! İtalya Başbakanı Meloni Başkan Erdoğan ile G-20 Zirvesi'ndeki görüşmesini değerlendirdi
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada G-20 Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Türkiye'yi Akdeniz'de ana oyuncu olarak tanımlayan Meloni "İtalya ve Türkiye, tarihsel olarak Akdeniz'de iki ana oyuncudur. İki milletin birbiriyle örneğin enerji krizi konusunda, örneğin göç krizi konusunda bu şekilde konuşması önemlidir." ifadelerini kullandı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Endonezya'nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi'nin başarısız olabileceği öngörülerinin aksine başarılı geçtiğini söyledi.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI
Meloni, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından zirveyi ve temaslarını değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi.
G20 Bali Zirvesi'nin karışık bir dönemde gerçekleştiğini belirten Meloni, "Birçok gözlemciye göre, bu zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması için temel bileşenler vardı ancak bana göre zirve başarılı geçti. En sıkıntılı konu, Ukrayna'ya yönelik Rus saldırganlığının yönetimiydi. Rus saldırganlığı karşısında neler olduğunu görmemiş gibi davranamazdık." ifadesini kullandı.
ANLAŞMALARINI UMUYORUZ
Meloni, Ukrayna meselesinde krize çözüm aramaları gerektiğinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Ama saldırıya uğrayan milletin iradesini göz ardı edemeyiz. Zelenskiy ile bir an önce çatışmadan çıkmak için bir anlaşma yapmayı umuyoruz." yorumunu yaptı.
ENERJİ KRİZİNİN NEDENİ YANLIŞ TERCİHLER
Zirvenin gündeminde enerji, gıda krizi, sağlık ve dijitalleşme gibi başlıca konuların yer aldığına işaret eden Meloni, "Biz enerji konusunda, bu krizin çok uzaklardan geldiğini bu savaşın bir ürünü olmadığını ama savaşın keskinleştirdiği bir sorun olduğunu söyledik. Bu kriz, milenyumda yapılan yanlış tercihlerden kaynaklanıyor." dedi.
TÜRKİYE AKDENİZ'DE ANA OYUNCU
Meloni, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde geçen hafta katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) dolayısıyla Akdeniz ülkelerine odaklandıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Akdeniz ülkeleri üzerine olan projeksiyonun bir parçası olarak burada örneğin Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile bir görüşmemiz oldu. İtalya ve Türkiye, tarihsel olarak Akdeniz'de iki ana oyuncudur. İki milletin birbiriyle örneğin enerji krizi konusunda, örneğin göç krizi konusunda bu şekilde konuşması önemlidir."
DÜŞEN FÜZEDE SORUMLULUK RUSYA'NIN
Polonya'ya düşen füze konusuna da değinen Meloni, füzenin kimden geldiğinin kendileri için çok fark yaratmayacağını belirtti. Meloni, "Sorumluluk bütünüyle Rusya'nındır. Müttefiklerimizle Moskova'nın füze saldırılarını kınadık." dedi.
Meloni, Fransa ile geçen hafta Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum gemilerine yönelik yaşadıkları polemiğin ardından Bali'de görüşüp görüşmedikleri sorusuna, "Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron ile pek çok kez görüştüm ama Avrupa'nın sorunlarını konuşmak için Bali'ye kadar gelmeye gerek yok." yanıtını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
- 29. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM polis alımı ön başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı promosyon son dakika: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme miktarları...
- Sayısal loto kime, hangi ile çıktı? 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto 180 bin TL nereye çıktı 2022? MPİ bilet sorgulama ekranı...
- Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Arka Sokaklar yeni sezon olmayacak mı?
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
- LOL yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? LOL yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu! 1 Ocak 2023 zammı tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B,4C en düşük maaş...
- AÖL 2022-2023 sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Lise sınavları online, çevrimiçi mi olacak?
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?
- Özsu Balık halka arz ne zaman, hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ve kodu ne kadar?