17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye Akdeniz'de ana oyunculardan biri! İtalya Başbakanı Meloni Başkan Erdoğan ile G-20 Zirvesi'ndeki görüşmesini değerlendirdi

Türkiye Akdeniz'de ana oyunculardan biri! İtalya Başbakanı Meloni Başkan Erdoğan ile G-20 Zirvesi'ndeki görüşmesini değerlendirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
ABONE OL
Türkiye Akdeniz’de ana oyunculardan biri! İtalya Başbakanı Meloni Başkan Erdoğan ile G-20 Zirvesi’ndeki görüşmesini değerlendirdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada G-20 Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Türkiye'yi Akdeniz'de ana oyuncu olarak tanımlayan Meloni "İtalya ve Türkiye, tarihsel olarak Akdeniz'de iki ana oyuncudur. İki milletin birbiriyle örneğin enerji krizi konusunda, örneğin göç krizi konusunda bu şekilde konuşması önemlidir." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Endonezya'nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi'nin başarısız olabileceği öngörülerinin aksine başarılı geçtiğini söyledi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Meloni, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından zirveyi ve temaslarını değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi.

G20 Bali Zirvesi'nin karışık bir dönemde gerçekleştiğini belirten Meloni, "Birçok gözlemciye göre, bu zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması için temel bileşenler vardı ancak bana göre zirve başarılı geçti. En sıkıntılı konu, Ukrayna'ya yönelik Rus saldırganlığının yönetimiydi. Rus saldırganlığı karşısında neler olduğunu görmemiş gibi davranamazdık." ifadesini kullandı.

ANLAŞMALARINI UMUYORUZ

Meloni, Ukrayna meselesinde krize çözüm aramaları gerektiğinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Ama saldırıya uğrayan milletin iradesini göz ardı edemeyiz. Zelenskiy ile bir an önce çatışmadan çıkmak için bir anlaşma yapmayı umuyoruz." yorumunu yaptı.

ENERJİ KRİZİNİN NEDENİ YANLIŞ TERCİHLER

Zirvenin gündeminde enerji, gıda krizi, sağlık ve dijitalleşme gibi başlıca konuların yer aldığına işaret eden Meloni, "Biz enerji konusunda, bu krizin çok uzaklardan geldiğini bu savaşın bir ürünü olmadığını ama savaşın keskinleştirdiği bir sorun olduğunu söyledik. Bu kriz, milenyumda yapılan yanlış tercihlerden kaynaklanıyor." dedi.

TÜRKİYE AKDENİZ'DE ANA OYUNCU

Meloni, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde geçen hafta katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) dolayısıyla Akdeniz ülkelerine odaklandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Akdeniz ülkeleri üzerine olan projeksiyonun bir parçası olarak burada örneğin Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile bir görüşmemiz oldu. İtalya ve Türkiye, tarihsel olarak Akdeniz'de iki ana oyuncudur. İki milletin birbiriyle örneğin enerji krizi konusunda, örneğin göç krizi konusunda bu şekilde konuşması önemlidir."

DÜŞEN FÜZEDE SORUMLULUK RUSYA'NIN

Polonya'ya düşen füze konusuna da değinen Meloni, füzenin kimden geldiğinin kendileri için çok fark yaratmayacağını belirtti. Meloni, "Sorumluluk bütünüyle Rusya'nındır. Müttefiklerimizle Moskova'nın füze saldırılarını kınadık." dedi.

Meloni, Fransa ile geçen hafta Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum gemilerine yönelik yaşadıkları polemiğin ardından Bali'de görüşüp görüşmedikleri sorusuna, "Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron ile pek çok kez görüştüm ama Avrupa'nın sorunlarını konuşmak için Bali'ye kadar gelmeye gerek yok." yanıtını verdi.

BIDEN İLE YENİDEN GÖRÜŞECEĞİZ

ABD Başkanı Joe Biden ile dün uzun ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Meloni, yakında yeniden görüşmek üzere sözleştiklerini kaydetti.

,

Macron’dan Başkan Erdoğan’a övgü!
Gazetecilerden Başkan Erdoğan’a ilgi!
G20 Zirvesi sona erdi! Dikkat çeken bildirge
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan provokatif soruya tepki!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA