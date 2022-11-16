Son dakika | Başkan Erdoğan'dan G20'de diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ilk gününde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yapan Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Zirvenin ikinci gününde temaslarına devam eden Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.
Bu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla 15-16 Kasım'da Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası'nda düzenleniyor.
ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ
Zirvenin ikinci gününde temaslarına devam eden Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.
YOĞUN DİPLOMASİ
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ilk gününde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yapan Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.
İTALYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan ve Meloni, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.
KRİTİK TEMAS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.
Erdoğan ve Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı.
TERÖR SALDIRISI İÇİN TAZİYE
ABD Başkanı Biden, görüşmede, İstanbul'da İstiklal Caddesindeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.
BİDEN'DAN ERDOĞAN'A TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ
Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkıyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.
MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ve Macron, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında baş başa görüştü.
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, İstanbul'da İstiklal Caddesindeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.
Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, ticaretin yanı sıra savunma ve enerji sektörlerinde de iki ülke arasında iş birliğini geliştirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.
MUHAMMED BİN SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.
Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, basına kapalı, bir araya geldi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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