Türkiye Beyoğlu’ndaki patlamaya ağladı! Herkesin dikkatini çeken o bebek arabasının sahibi konuştu

Ne hissedebilirim ki çok zor. Ucuz atlattığımıza şükrediyoruz."

SAĞLIK DURUMU NASIL?

A Haber muhabiri Esra Keskin yaralıların sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:

"Öncelikle onun sağlık durumu ile ilgili bilgi verecek olursak durumunun iyi olduğunu belirtelim. Babasının yapmış olduğu açıklamaya göre sağlık durumu iyi biraz ağrıları varmış kendisinin."