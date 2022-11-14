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Türkiye Beyoğlu’ndaki patlamaya ağladı! Herkesin dikkatini çeken o bebek arabasının sahibi konuştu

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Türkiye Beyoğlu’ndaki patlamaya ağladı! Herkesin dikkatini çeken o bebek arabasının sahibi konuştu

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın sembolü haline gelen bebek arabası fotoğrafında ki arabanın sahibi 3 yaşındaki minik Almeda'nın babası Taner Sinan konuştu. Patlamanın ardından bebek arabasını alamadıklarını ifade eden Sinan, "Herkes o arabayı konuştu biz de gördük ama ne hissedebilirim ki. Şu an kızımın sağlığı yerinde ama ağrıları var" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri… Beyoğlu İstiklal'deki hain saldırıda sembol haline gelen bebek arabası fotoğrafındaki arabanın sahibi minik Almeda Sinan. Taner ile Dilay Sinan çifti kızları Almeda'yla beraber 10 senedir hiç gitmedikleri İstiklal Caddesi'ne alışveriş yapmaya gitmişti.

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"BASINÇ BİZİ BAYA İLERİ FIRLATTI"

Patlamaya da işte o anda yakalandıklarını belirten Taner Sinan, "Ben hayatımda hiç öyle bir basınç görmedim.

O an hemen çocuk arabasına sarıldım ama bizi baya bir ileri fırlattı. Çocuğumu elime alıp koştum. Yolda motosikletli biri bizi aldı ve hastaneye götürdü" diye konuştu.

BEBEK ARABASI FOTOĞRAFI PATLAMANIN SEMBOLÜ OLDU

Bebek arabalarını o an oradan alamadıklarını söyleyen baba Taner Sinan, şöyle konuştu:

"Herkes o arabayı konuştu, biz de gördük her yerde fotoğrafları.

Ne hissedebilirim ki çok zor. Ucuz atlattığımıza şükrediyoruz."

SAĞLIK DURUMU NASIL?

A Haber muhabiri Esra Keskin yaralıların sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:

"Öncelikle onun sağlık durumu ile ilgili bilgi verecek olursak durumunun iyi olduğunu belirtelim. Babasının yapmış olduğu açıklamaya göre sağlık durumu iyi biraz ağrıları varmış kendisinin."

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