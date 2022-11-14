Terörist Ahlam Albashır kimdir, kaç yaşında? Taksim İstiklal Caddesi bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır nereli?
Terörist Ahlam Albashır kimdir? İstanbul'u kana bulayan hain terör saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı. Taksim'deki patlamanın failinin kimliği açıklandı. İstabul Emniyeti saldırı talimatının Kobani'den verildiğini açıklarken, terörist Ahlam Albashır'ın nereli olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, terörist Ahlam Albashır kimdir, kaç yaşında? Taksim İstiklal Caddesi bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır nereli? İşte haberin detayları...
Terörist Ahlam Albashır kimdir, kaç yaşında? Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti, Taksim saldırganının isminin Ahlam Albashır olduğunu açıklarken, teröristin PKK/PY bağlantısını itiraf ettiğini bildirdi. Peki, terörist Ahlam Albashır kimdir, kaç yaşında? Taksim İstiklal Caddesi bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır nereli? İşte cevaplar...
TERÖRİST AHLAM ALBASHIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu açıklandı. Saldırganın 1999 doğumlu olduğu öğrenildi.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktıktan sonra kaçan terörist kadının gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandığı ortaya çıktı.
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.
TERÖRİSTİN BOMBAYI BIRAKTIKTAN SONRA KAÇMA ANLARI
İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından polis gece boyunca operasyonlarını sürdürdü.
Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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