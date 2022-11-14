İstanbul Beyoğlu’nda bombalı saldırıda hayatlarını kaybettiler! Öğretmen anne ile öğrenci kızını ölüm ara tatilde buldu

"İKİSİNİN DE HAYALLERİ VARDI"

Arzu Özsoy'un dayısı İhsan Bülbüloğlu ise "Arzu benim yeğenim. Kendisi sınıf öğretmeniydi, sadece okula gidip gelen biriydi çünkü hep yoğundu. Kızı Anadolu lisesinde 2. sınıf öğrencisiydi. Hayalleri vardı ikisinin de. Birlikte bir güzellik yaşamak istemişler hava güzel olduğu için. Sonu böyle oldu. Bütün ülkemizin başı sağ olsun."