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Haberler Galeri Taksim'deki hain saldırıda Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay ile bebek Yağız kaldı

Taksim'deki hain saldırıda Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay ile bebek Yağız kaldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü saat 16.20'de yaşanan 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıda Adem Topkara (40) ve Mukaddes Elif Topkara (37) çifti hayatını kaybetti. Çekirdek aileden geriye 3 yaşındaki kızları Eliz İlay ile 9 aylık Yağız kaldı. Adem ve Elif Mukaddes Topkara çiftinin aileleri, Ayazağa Mahallesi'nde bulunan evinde taziyeleri kabul ederken, açıklamaları yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 14.11.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 15:32
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Taksim’deki hain saldırıda Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20'de şiddetli bir patlama meydana geldi.

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Taksim’deki hain saldırıda Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı

Terör saldırısı olarak değerlendirilen acı olay yürekleri yaktı. Hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Patlama sırasında caddeden geçen Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara da hayatını kaybetti.

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Taksim’deki hain saldırıda Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı

HAFTASONU GEZİSİNDELERDİ

Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara çiftinin Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde ikamet ettikleri, haftasonu gezisi için İstiklal Caddesi'ne geldikleri öğrenildi.

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Taksim’deki hain saldırıda Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı

4 YIL ÖNCE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

1982 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen Adem Topkara ile 1985 yılında Rize'de doğan Mukaddes Elif Topkara çiftinin 4 kasım 2018 tarihinde dünyaevine girdikleri ve 2 yaşında Eliz İlay adında bir kızları olduğu ortaya çıktı.

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Taksim’deki hain saldırıda Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı

AYAZAĞA'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Hain saldırıda hayatlarını kaybeden Topkara çiftinin ikamet ettikleri Sarıyer'e bağlı Ayazağa Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip toprağa verileceği bildirildi.