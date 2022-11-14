Taksim'deki hain saldırıda Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay ile bebek Yağız kaldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü saat 16.20'de yaşanan 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıda Adem Topkara (40) ve Mukaddes Elif Topkara (37) çifti hayatını kaybetti. Çekirdek aileden geriye 3 yaşındaki kızları Eliz İlay ile 9 aylık Yağız kaldı. Adem ve Elif Mukaddes Topkara çiftinin aileleri, Ayazağa Mahallesi'nde bulunan evinde taziyeleri kabul ederken, açıklamaları yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 14.11.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 15:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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