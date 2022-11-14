15 Kasım 2022, Salı
Alçak saldırının ardından İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar: Vatanı onlara mı bırakacağız
İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleştirilen alçak terör saldırısının akabinde, sabah sularında cadde tekrar yaya trafiğine açıldı ve hayat normal akışına dönmeye başladı. Taksim'e bankada bir işini halletmek için gelen Sadık Çap, "Başka zaman olsa yine gelirim, benim için sıkıntı yok. Böyle şeyler bizi engelleyemez. Vatanı onlara mı bırakacağız?" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 11:05
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21