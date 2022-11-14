Alçak saldırının ardından İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşlar: Vatanı onlara mı bırakacağız

"TERÖRSE ALLAH BELASINI VERSİN"

Beyoğlu'nda çalışan Ercan Çakırgöz de "Çok üzüldük, ben evdeydim. Çevremiz hep aradı. İşte olduğumu biliyorlardı, hepsi aradı. Dün izinliydim. Biz de arkadaşlarımızı arayıp sorduk. Kınıyoruz. Kimdir, nedir, neyin nesidir? İnsanlar işinde gücündeyken bu tür şeylerin olması bizi üzüyor. 5-6 yıl önce bu tür şeyler çok tekrarlanmıştı. Terörse Allah belasını versin. Daha önce normal yolumuzda gidip gelirdik. Şimdi herkes birbirinin gözüne bakıyor, acaba bir şey mi var diye düşünüyor. Şüpheli, tedirgin olmaya başladık. Güzel bir şekilde geçinmek varken neden bunlar oluyor bilmiyorum." ifadelerini kullandı.