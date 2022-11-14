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Alçak saldırının ardından İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar: Vatanı onlara mı bırakacağız

İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleştirilen alçak terör saldırısının akabinde, sabah sularında cadde tekrar yaya trafiğine açıldı ve hayat normal akışına dönmeye başladı. Taksim'e bankada bir işini halletmek için gelen Sadık Çap, "Başka zaman olsa yine gelirim, benim için sıkıntı yok. Böyle şeyler bizi engelleyemez. Vatanı onlara mı bırakacağız?" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 11:05
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Alçak saldırının ardından İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşlar: Vatanı onlara mı bırakacağız

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçen gün saat 16.00 sularında meydana gelen patlamanın akabinde, cadde yayaların kullanımına kapatılmıştı.

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Alçak saldırının ardından İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşlar: Vatanı onlara mı bırakacağız

Bombalı saldırıyla dair emniyet güçlerinin yaptığı incelemeler bitti.

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Alçak saldırının ardından İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşlar: Vatanı onlara mı bırakacağız

İstiklal Caddesi bu sabah 06.00 sularında tekrar yaya trafiğine açıldı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE SON DURUM/VİDEO İZLE

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'ndeki banklar, Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

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Alçak saldırının ardından İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşlar: Vatanı onlara mı bırakacağız

"VATANI ONLARA MI BIRAKACAĞIZ"

Bankada işi olduğu için İstiklal Caddesi'ne gelen Sadık Çap, "Yakında oturuyorum, daha önce burada da çalıştım. Başka zaman olsa yine gelirim, benim için sıkıntı yok. Ben korkmam. Niye korkayım ki? Allah yapanları kahretsin. Ölenlerin yakınlarının başı sağ olsun. Bunların sıkıntısı bitmiyor. Böyle şeyler bizi engelleyemez. Vatanı onlara mı bırakacağız. Bu vatan bizim. Biz korksak, o korksa kim gelecek?" dedi.

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Alçak saldırının ardından İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşlar: Vatanı onlara mı bırakacağız

"TERÖRSE ALLAH BELASINI VERSİN"

Beyoğlu'nda çalışan Ercan Çakırgöz de "Çok üzüldük, ben evdeydim. Çevremiz hep aradı. İşte olduğumu biliyorlardı, hepsi aradı. Dün izinliydim. Biz de arkadaşlarımızı arayıp sorduk. Kınıyoruz. Kimdir, nedir, neyin nesidir? İnsanlar işinde gücündeyken bu tür şeylerin olması bizi üzüyor. 5-6 yıl önce bu tür şeyler çok tekrarlanmıştı. Terörse Allah belasını versin. Daha önce normal yolumuzda gidip gelirdik. Şimdi herkes birbirinin gözüne bakıyor, acaba bir şey mi var diye düşünüyor. Şüpheli, tedirgin olmaya başladık. Güzel bir şekilde geçinmek varken neden bunlar oluyor bilmiyorum." ifadelerini kullandı.