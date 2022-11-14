15 Kasım 2022, Salı
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İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yeni görüntüler!
İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen kalleş saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Bombayı bıraktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alınırken yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte patlama sonrası şüpheli kadının kaçış anı...