Başkan Erdoğan'dan Tunç Soyer'e çok sert Osmanlı tepkisi: Be haddini bilmez ahlaksız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı etkinlikte, geçtiğimiz günlerde Osmanlı Devleti hakkında skandal açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi. Soyer'i hadsiz olarak niteleyen Başkan Erdoğan, "Be haddini bilmez ahlaksız, sen İzmir'i sen sel afetinden kurtaramıyorsun. Sen İzmir'i, körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne? Onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı, kendisi de öyle." diye konuştu.
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Osmanlı Devleti'ne yönelik nefrete varan açıklamalarda bulunmuştu.
Soyer Osmanlı padişahlarının gaflet, delalet ve hıyanet içinde olduğunu ifade ederken "İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar" demişti.
Skandal sözler sonrası kamuoyunun büyük tepkisini çeken Soyer, bugün katıldığı canlı yayında günah çıkarmış, Nutuk kitabından alıntı yaparak suçu Atatürk'e atmıştı. Soyer, "Benim ve arkadaşlarımın, Osmanlı ile bir meselesi yok. Osmanlı bizim atalarımız. Bizim onlarla hiçbir meselemiz olamaz." diye konuşmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOYER'E ÇOK SERT TEPKİ: BE HADDİNİ BİLMEZ AHLAKSIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı açılış töreninde, Soyer'in haddi aşan sözlerine çok sert şekilde tepki gösterdi.
Soyer'i hadsiz olarak niteleyen Başkan Erdoğan, "Be haddini bilmez ahlaksız, sen İzmir'i sen sel afetinden kurtaramıyorsun. Sen İzmir'i, körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne? Onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı, kendisi de öyle." diye konuştu.
"BUNUN BABASI DA AYNIYDI"
Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
"İmam hatiplilerden hakim savcı olmaz dediler. Demek ki oluyor! Onlarla yola devam ediyoruz. İşte İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez ahlaksız, sen İzmir'i sen sel afetinden kurtaramıyorsun. Sen izmir'i körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun.Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne? Onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı, kendisi de öyle."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman? İkinci örnek soru kitapçığı...
- Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatar? Öğretmenlere eğitim ödeneği bu hafta yatar mı?
- Konya TOKİ başvuruları nereye yapılacak? TOKİ Konya ucuz sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
- Enflasyonun üzerinde artış! Asgari ücret, emekli maaş zammı ayyuka çıktı! 7.500 TL'ye yükselebilir! Taban maaş...
- TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ başvuru kayıt ücreti geri ödenecek mi?
- TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut kura çekim tarihi açıklandı mı, belli mi? 2+1 ve 3+1 evler için...
- TOKİ Gaziantep ve Şanlıurfa sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep sosyal konut başvuru şartları nelerdir?
- TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 numarası ile bitenler...
- Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? Aile Destek Programı başvuruları nereden yapılıyor? İşte şartlar...
- Lunch coin son dakika yorumları: Luna coin düşecek mi, yükselecek mi? Do Kwon için tutuklama emri...
- TOKİ başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? İşte bakım aylığı yatan iller listesi...