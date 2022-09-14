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Başkan Erdoğan'dan Tunç Soyer'e çok sert Osmanlı tepkisi: Be haddini bilmez ahlaksız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Başkan Erdoğan’dan Tunç Soyer’e çok sert Osmanlı tepkisi: Be haddini bilmez ahlaksız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı etkinlikte, geçtiğimiz günlerde Osmanlı Devleti hakkında skandal açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi. Soyer'i hadsiz olarak niteleyen Başkan Erdoğan, "Be haddini bilmez ahlaksız, sen İzmir'i sen sel afetinden kurtaramıyorsun. Sen İzmir'i, körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne? Onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı, kendisi de öyle." diye konuştu.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Osmanlı Devleti'ne yönelik nefrete varan açıklamalarda bulunmuştu.

Soyer Osmanlı padişahlarının gaflet, delalet ve hıyanet içinde olduğunu ifade ederken "İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar" demişti.

Skandal sözler sonrası kamuoyunun büyük tepkisini çeken Soyer, bugün katıldığı canlı yayında günah çıkarmış, Nutuk kitabından alıntı yaparak suçu Atatürk'e atmıştı. Soyer, "Benim ve arkadaşlarımın, Osmanlı ile bir meselesi yok. Osmanlı bizim atalarımız. Bizim onlarla hiçbir meselemiz olamaz." diye konuşmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOYER'E ÇOK SERT TEPKİ: BE HADDİNİ BİLMEZ AHLAKSIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı açılış töreninde, Soyer'in haddi aşan sözlerine çok sert şekilde tepki gösterdi.

Erdoğan’dan Soyer’e: Be haddini bilmez ahlaksız ERDOĞAN'DAN SOYER'E: "BE HADDİNİ BİLMEZ AHLAKSIZ"

Soyer'i hadsiz olarak niteleyen Başkan Erdoğan, "Be haddini bilmez ahlaksız, sen İzmir'i sen sel afetinden kurtaramıyorsun. Sen İzmir'i, körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne? Onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı, kendisi de öyle." diye konuştu.

"BUNUN BABASI DA AYNIYDI"

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"İmam hatiplilerden hakim savcı olmaz dediler. Demek ki oluyor! Onlarla yola devam ediyoruz. İşte İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez ahlaksız, sen İzmir'i sen sel afetinden kurtaramıyorsun. Sen izmir'i körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun.Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne? Onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı, kendisi de öyle."

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