Başkan Erdoğan’dan Tunç Soyer’e çok sert Osmanlı tepkisi: Be haddini bilmez ahlaksız

"BUNUN BABASI DA AYNIYDI"

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"İmam hatiplilerden hakim savcı olmaz dediler. Demek ki oluyor! Onlarla yola devam ediyoruz. İşte İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez ahlaksız, sen İzmir'i sen sel afetinden kurtaramıyorsun. Sen izmir'i körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun.Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne? Onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı, kendisi de öyle."