Tunç Soyer Osmanlı nefretini tekrarladı: Hırsızlar haramiler

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı.

Sözleri her kesimden insanın büyük tepkisini çeken Soyer şu ifadeleri kullandı:

"100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular."

"HIRSIZLAR, HARAMİLER"

Soyer, bugün katıldığı canlı yayında yeniden Osmanlı'ya nefret kustu. Sultan Vahdettin üzerinden bir kez daha Osmanlı'yı hedef alan Soyer şu ifadeleri kullandı: