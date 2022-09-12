Tunç Soyer Osmanlı nefretini tekrarladı: Hırsızlar haramiler
İzmir'in işgalinin 100. yıl kutlamalarında Yunanistan'a tek kelime etmeden Osmanlı'ya saldıran Tunç Soyer, katıldığı bir televizyon kanalında yine kin ve nefret kustu. Canlı yayında Soyer, Sultan Vahdettin üzerinden bir kez daha Osmanlı'yı hedef alarak "Şimdi siz atalarımızla bir tutabilir misiniz bu hırsızları, bu haramileri" dedi.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı.
Sözleri her kesimden insanın büyük tepkisini çeken Soyer şu ifadeleri kullandı:
"100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular."
"HIRSIZLAR, HARAMİLER"
Soyer, bugün katıldığı canlı yayında yeniden Osmanlı'ya nefret kustu. Sultan Vahdettin üzerinden bir kez daha Osmanlı'yı hedef alan Soyer şu ifadeleri kullandı:
"Osmanlı bizim atamız. Selçuklu bizim atamız. Sadece bir fikre inan insanların ataları değil ki hepimizin ataları ama Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi? Fatih Sultan Mehmet Han döneminin en vizyoner, en karizmatik liderlerinden biri. Dört dil biliyor. Muazzam bir vizyonu var. Peki Vahdettin ile karşılaştırabilir misiniz? Vahdettin ki 'Çanakkale geçilmez' demiş, binlerce insan canını feda etmiş. Ondan sonra işgal kuvvetlerine bir kurşun sıkmadan o Çanakkale'yi geçilir hale getirmiş. O Fatih Sultan Mehmet Han'ın aldığı İstanbul'u teslim etmiş Sevr ile emperyalist güçlere. O Mustafa Kemal Atatürk için idam fermanları çıkarmış. Suikastlar tertip etmiş ve nihayet o hayran olduğu İngilizlerin teknelerine binip kaçmışlar biri eylülde, biri kasımda. Şimdi siz atalarımızla bir tutabilir misiniz bu hırsızları, bu haramileri"
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