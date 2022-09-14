TOGG dünyanın diğer ucundan Türkiye’yi selamladı! Zorlu şartlarda büyük performansıyla dikkat çekti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg CEO'su M.Gürcan Karakaş ise Arjantin kış testleri için THY ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yola çıktığımız ilk günden itibaren iş ortaklarımızı öncelikle ülkemizden ve dünyanın en iyilerinden seçme prensibiyle hareket ediyoruz. Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas kentindeki Tüketici Elektroniği Show'u CES'te sergilediğimiz 'Geçiş Konsepti Akıllı Cihazımızın ardından, Togg Akıllı Cihazımızı da kış testlerimizin devamı için, Güney Kutbu'na en yakın noktaya, Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo iş birliğiyle taşıyarak güçlü bir iş birliğine imza atmış olduk. Dünyanın önde gelen farklı akredite test merkezlerinde de testlerimiz sürüyor. Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Söz verdiğimiz yollarda olmak için hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz."

İstanbul Havalimanı'nda başlayıp Arjantin'e devam eden yolculuğun ardından Turkish Cargo & Togg iş birliğini konu edinen bir reklam filmi yayınlandı.