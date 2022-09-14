TOGG dünyanın diğer ucundan Türkiye'yi selamladı! Zorlu şartlarda büyük performansıyla dikkat çekti
Türkiye'nin otomobili TOGG'un geçtiğimiz hafta karlı ve dağlık alanlardan gelen fotoğrafları merak konusu olmuştu. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Togg Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu’na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık" denildi.
Turkish Cargo, Türkiye'nin en iddialı projesi olan Togg'un küreselleşme yolculuğuna, lojistik çözüm ortağı olarak katkı sağlıyor.
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ
Açıklamada Togg'un taşınmasıyla ilgili görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşması noktasında en iddialı projesi olan Togg akıllı cihazının uluslararası testlerde gösterdiği başarılı performansını kutluyoruz. Milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle; Türkiye'nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg CEO'su M.Gürcan Karakaş ise Arjantin kış testleri için THY ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Yola çıktığımız ilk günden itibaren iş ortaklarımızı öncelikle ülkemizden ve dünyanın en iyilerinden seçme prensibiyle hareket ediyoruz. Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas kentindeki Tüketici Elektroniği Show'u CES'te sergilediğimiz 'Geçiş Konsepti Akıllı Cihazımızın ardından, Togg Akıllı Cihazımızı da kış testlerimizin devamı için, Güney Kutbu'na en yakın noktaya, Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo iş birliğiyle taşıyarak güçlü bir iş birliğine imza atmış olduk. Dünyanın önde gelen farklı akredite test merkezlerinde de testlerimiz sürüyor. Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Söz verdiğimiz yollarda olmak için hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz."
İstanbul Havalimanı'nda başlayıp Arjantin'e devam eden yolculuğun ardından Turkish Cargo & Togg iş birliğini konu edinen bir reklam filmi yayınlandı.
TOGG'UN DÜNYA SAHNESİNE ÇIKIŞI THY'NİN ÖZEL UÇUŞU İLE OLDU
Togg'un yeni marka kimliği ve konsept otomobili ilk kez, 5-8 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında uluslararası sahnede yer almış, aracın taşınması ise Turkish Cargo'nun özel uçuşu ile gerçekleşmişti. Turkish Cargo, taşıma süreçlerine azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren ürünler için özel ekipmanlar kullanıyor ve hassas kargo odalarında bulunan değerli kargoların her hareketini, depolama tesislerinde ve çevresinde bulunan kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor. Özel kargo taşımacılığında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan marka, sunduğu benzersiz çözümler ile küresel ölçekli firmaların güvenilir iş ortağı arayışında ilk tercihler arasında yer alıyor.
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