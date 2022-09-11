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Yunan dostu Tunç Soyer'e iki ülke arasındaki gerilim soruldu: 'Ülkemin yanındayım' diyemedi!

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Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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Yunan dostu Tunç Soyer’e iki ülke arasındaki gerilim soruldu: ’Ülkemin yanındayım’ diyemedi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, katıldığı canlı yayında, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin çelişkili ifadeler kullandı. Soyer, kendisine yöneltilen, "Yunanistan ile yaşanan gerilime yaklaşımınız ne?" sorusuna, "Bunu bana neden soruyorsunuz" diyerek kaçamak bir yanıt verdi. Soyer, geçtiğimiz günlerde, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile bir araya gelmiş ve ikili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, skandal açıklamalara imza atmıştı.

Soyer, konuşmasında Yunanistan'a tek laf etmezken Osmanlı'yı hainlikle suçlamıştı.

SOYER'DEN 'YUNANİSTAN' SORUSUNA KAÇAMAK YANIT

Gelişmeler sonrasında katıldığı canlı yayında, Yunanistan ile yaşanan gerilim sonrası ne düşündüğüne ilişkin fikri sorulan Soyer, kaçamak bir yanıt verdi.

SOYER'DEN 'YUNANİSTAN' SORUSUNA KAÇAMAK YANIT / VİDEO

"Yunanistan ile yaşanan gerilim sonrası yaklaşımınız ne?" sorusuna yanıt veren Soyer, "Bence doğru muhataplara sormalısınız. Ben barıştan yanayım, barışın sürdürülebilir olmasını istiyorum. Bu devletin meselesi, ilgililerine sorun." dedi.

YUNANİSTAN'A GİDİP BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI

Soyer, geçtiğimiz aylarda Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile bir araya gelmiş ve 'anlaşma' imzalamıştı.

Soyer ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Kostas, "Erdoğan'ın iki ulusun ilişkilerini rehin almasına izin veremeyiz" sözleriyle birlikte "İzmir Belediye Başkanı dostumuz Tunç Soyer ile anlaştık" ifadelerini kullanmıştı.

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