Yunan dostu Tunç Soyer’e iki ülke arasındaki gerilim soruldu: ’Ülkemin yanındayım’ diyemedi!

YUNANİSTAN'A GİDİP BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI

Soyer, geçtiğimiz aylarda Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile bir araya gelmiş ve 'anlaşma' imzalamıştı.

Soyer ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Kostas, "Erdoğan'ın iki ulusun ilişkilerini rehin almasına izin veremeyiz" sözleriyle birlikte "İzmir Belediye Başkanı dostumuz Tunç Soyer ile anlaştık" ifadelerini kullanmıştı.