Tunç Soyer günah çıkardı: Osmanlı bizim atamız Osmanlı ile bir meselem yok

"YUNANİSTAN'DAN BAHSETMEDİM ÇÜNKÜ..."

Direnişi başlatan Atatürk ve kahraman atalarımızdı. Biz kurtuluş gününde bunu yad etmek mecburiyetindeydik. 3-4 dakikalık konuşmada sadece Yunanistan'dan bahsetmek olmaz. Büyük emperyalist güçleri vardı. Kısacası bu hafızayı tazelemek bu yüzden önemli. O zaman hurafelere ve gerçek dışı inançlara sarılırsınız.