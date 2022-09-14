Başkan Erdoğan’dan öğrencilere müjde: Yurt ücretlerinde değişiklik yapılmayacak

"DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDAYIZ"

Bay Kemal bu iş laf ile olmuyor. Şöyle yurt yaparız böyle yurt yaparız. Elini kolunu tutan mı var? Büyükşehir belediyelerine yaptır. Bu binanın yerinde olan eski binada Ankara'ya gelişimde gençlik yıllarımda kalmıştım. Şimdi muhteşem bir yurt binasına sahip olduk. Gençlerimiz en iyisine, en güzeli layıktır diyerek hemen kolları sıvadık. Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik. 81 vilayetimizin tamamına bu imkanı götürdük.

Bugün Türkiye yurtlar ve üniversiteleri arasında dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alıyor. Yurtlarımız donanımlı birer yaşam merkezi haline geldi. Kendini sosyal devlet diyen hiçbir Avrupa ülkesinde bile böylesine bir altyapı yoktur. Bu gerçeği bilimsel çalışmalar da ortaya koyuyor. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşıladı. İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekorluk bir talep karşılama gerçekleştirdik.