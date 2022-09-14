Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Yurt ücretlerinde değişiklik yapılmayacak
Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere müjdeleri art arda sıraladı. Gelecek yıl da yurt ücretlerine zam yapılmayacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz." dedi. Türkiye'nin, Avrupa'daki yurt kapasitelerinden çok çok önde olduğunu ifade eden Erdoğan, "İspanya, Hollanda, Fransa ve Almanya'nın toplamından daha fazladır. Yüzde 6'sı ile yüzde 15'i arasındaki kısmı karşılarken, Türkiye başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşılamıştır." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Kardeş Azerbaycan'a taziyelerimi sunuyorum. Ermenistan'ın bu tutumunun sonuçları olacaktır. Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu tüm dünya bilmeli.
Böyle bir hizmet Avrupa'da yoktur. Biz gençlerimize bu hizmeti ya tamamen ücretsiz ya da sembol bir ücret ile sunuyoruz. İspanya, Hollanda, Fransa ve Almanya'nın toplamından daha fazladır. Yüzde 6'sı ile yüzde 15'i arasındaki kısmı karşılarken, Türkiye başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşılamıştır.
YURT ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gitmedik. Aylık 250-450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak.
Kredi ödemesi başlayacak öğrenciler, sadece aldığı kredi kadar ödeme yapacak.
Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz.
TUNÇ SOYER'E SERT TEPKİ: "BE HADDİNİ BİLMEZ BE AHLAKSIZ"
İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez, be ahlaksız İzmir'i sen sel afetlerinden kurtaramıyorsun. Pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var dikili taşın ne onu söyle? Sen Osmanlı'ya hakaret edecek haddi nerede buldun? Hadsiz. Bunun babası da aynıydı.
AZERBAYCAN'A DESTEK, ERMENİSTAN'A NET MESAJ
Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle:
"Azerbaycan'ın verdiği şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu durum kabul edilemez. Her zaman olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmiyor. Ermenistan'ın bu yaptılarının sonuçları olucaktır, tutum kabul edilemez. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yaad ediyoruz.
"DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDAYIZ"
Bay Kemal bu iş laf ile olmuyor. Şöyle yurt yaparız böyle yurt yaparız. Elini kolunu tutan mı var? Büyükşehir belediyelerine yaptır. Bu binanın yerinde olan eski binada Ankara'ya gelişimde gençlik yıllarımda kalmıştım. Şimdi muhteşem bir yurt binasına sahip olduk. Gençlerimiz en iyisine, en güzeli layıktır diyerek hemen kolları sıvadık. Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik. 81 vilayetimizin tamamına bu imkanı götürdük.
Bugün Türkiye yurtlar ve üniversiteleri arasında dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alıyor. Yurtlarımız donanımlı birer yaşam merkezi haline geldi. Kendini sosyal devlet diyen hiçbir Avrupa ülkesinde bile böylesine bir altyapı yoktur. Bu gerçeği bilimsel çalışmalar da ortaya koyuyor. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşıladı. İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekorluk bir talep karşılama gerçekleştirdik.
TÜRKİYE'NİN SON 20 YILDA KAT ETTİĞİ MESAFE ORTADADIR
Yurt ücretlerinde bir değişiklik olmayacağının müjdesini buradan vermek isterim. 250-450 TL arasındaki ücretlerde değişiklik olmayacak. Rakamlar apaçık ortadayken başka ülkeleri örnek gösteriyoprsa ya cahildir, ya da art niyetlidir. Kredi ve yurtlar meselesinde son 20 yılda Türkiye'nin kat ettiği mesafe ortadadır.
Kredi geri ödemelerinin herhgangi bir enflasyon farkı olmadan, sadece alınan kredi üzerinden alınması kararı aldık. Bu uygulamdan kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz faydalanabilecek. 3 milyonu aşkın öğrencinin öğrenim kredisi sorununu ortadan kaldırıyoruz.
Birileri gençlerimizi gündelik siyaset malzemesi yapmaya çalışırken biz onları geleceğe hazırlayacak adımlar atıyoruz.
TUNÇ SOYER'E OSMANLI TEPKİSİ
İmam hatiplilerden hakim savcı olmaz dediler. Demek ki oluyor! Onlarla yola devam ediyoruz. İşte İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez ahlaksız, sen İzmir'i sen sel afetinden kurtaramıyorsun. Sen izmir'i körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun.Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne? Onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı, kendisi de öyle.
"HARAMİ DÜZENİ KÖKTEN DEĞİŞTİRDİK"
Öğrenciler artık okumak için İstanbul'a gelmiyor. İstanbul onların oldukları yerlere gidiyor. Kat sayı gibi bir ucube ortaya atarak, çocuklarımızın yıkılan enkazları hala hafızamızda. Kendi elit çevrelerinden olmayanlara yaptıkları hoyratlık bizim yüreğimizdedir. Akşam saatlerinden sonra dışarı çıkamayan Güney Doğu'daki kardeşlerimiz artık dışarı çıkabiliyor. Asırlık yatırımları, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri tüm bu acıların dindirilmesi için hayata geçirdik. Harami düzeni kökten değiştirdik. Neredeydi bunlar? Neden kendileri yapmadılar. Cumhur ittifakına vereceğiniz destek ile yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmaktır.
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