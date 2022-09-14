Başkan Erdoğan'dan Tunç Soyer'e çok sert Osmanlı tepkisi: Be haddini bilmez ahlaksız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı etkinlikte, geçtiğimiz günlerde Osmanlı Devleti hakkında skandal açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi. Soyer'i hadsiz olarak niteleyen Başkan Erdoğan, "Be haddini bilmez ahlaksız, sen İzmir'i sen sel afetinden kurtaramıyorsun. Sen İzmir'i, körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne? Onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı, kendisi de öyle." diye konuştu.