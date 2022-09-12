Tunç Soyer’den Osmanlı sonrası bir hakaret de Sultan Vahdettin’e! Hain diye tanımladı kin kustu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Tunç Soyer, MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin'in sözlerine yanıt verdiği anlarda Sultan Vahdettin'i "Hain" olarak tanımladı.

VAHDETTİN İHANET ETSEYDİ İŞGALCİLER ONU VARLIĞA BOĞMAZ MIYDI?

Son padişahımız Sultan Vahdettin ne bir hain ne de bir kahramandı, 1. Dünya Savaşı sonrası içinde bulunulan olumsuz koşullarda başarılı işler gerçekleştiremedi. İmkan ve zemin dahilinde kendince faydalı gördüğü politikaları benimsedi ve uygulamaya koydu. Bunlardan en önemlisi de aynı zamanda yaveri olan Osmanlı Subayı Mustafa Kemal'i geniş yetkilerle Anadolu'ya yollamaktır. Çevresinde tecrübeli askerlerin ve devlet adamlarının azlığı, bilgi ve birikiminin eksikliği, doğru kararlar alamamasına sebep olmuş olabilir. Ancak bu durum O'nu hainlikle suçlamanıza gerekçe olamaz.

Sizin haddinizi aşarak hain ilan ettiğiniz Sultan Vahdettin, İtalya'da geçirdiği fakr-u zaruret içindeki hayattan sonra 1926 yılında San Remo'da

vefat ettiği zaman, borçlarından dolayı alacaklıları tabutuna haciz koymuştu. Kızı Sabiha Sultan borçlarına karşılık gelen parayı bin bir güçlükle temin etmiş, ilaçlanmış cesedi ancak ondan sonra kızına teslim edilmiştir. Ardından da Şam'a nakledilerek Yavuz Sultan Selim Cami avlusuna defnedilmiştir. Eğer sultan Vahdettin halkına ihanet etseydi, işgalciler onu varlığa boğmazlar mıydı?