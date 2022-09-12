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Tunç Soyer'den Osmanlı sonrası bir hakaret de Sultan Vahdettin'e! Hain diye tanımladı kin kustu

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Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Tunç Soyer’den Osmanlı sonrası bir hakaret de Sultan Vahdettin’e! Hain diye tanımladı kin kustu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret içeren sözleri sonrası yeni bir skandala imza attı. Osmanlı sonrası Sultan Vahdettin'i hedef alan Soyer "Hain" ifadesini kullandı. Soyer, MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin'in sözleri sonrası "Vahdettin ile Mustafa Kemal'i aynı anda savunamazsınız. Bunun için tarih bilmenize gerek yok. İlkokul 3.sınıf bilgisidir. Hain Vahdettin vatanı terk etti." dedi. İşte o anlar...

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in kurtuluşu nedeniyle düzenlenen etkinlikte Osmanlı Devleti'ne nefret kusan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu sefer de Sultan Vahdettin'e hain dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Tunç Soyer, MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin'in sözlerine yanıt verdiği anlarda Sultan Vahdettin'i "Hain" olarak tanımladı.

VAHDETTİN İHANET ETSEYDİ İŞGALCİLER ONU VARLIĞA BOĞMAZ MIYDI?

Son padişahımız Sultan Vahdettin ne bir hain ne de bir kahramandı, 1. Dünya Savaşı sonrası içinde bulunulan olumsuz koşullarda başarılı işler gerçekleştiremedi. İmkan ve zemin dahilinde kendince faydalı gördüğü politikaları benimsedi ve uygulamaya koydu. Bunlardan en önemlisi de aynı zamanda yaveri olan Osmanlı Subayı Mustafa Kemal'i geniş yetkilerle Anadolu'ya yollamaktır. Çevresinde tecrübeli askerlerin ve devlet adamlarının azlığı, bilgi ve birikiminin eksikliği, doğru kararlar alamamasına sebep olmuş olabilir. Ancak bu durum O'nu hainlikle suçlamanıza gerekçe olamaz.
Sizin haddinizi aşarak hain ilan ettiğiniz Sultan Vahdettin, İtalya'da geçirdiği fakr-u zaruret içindeki hayattan sonra 1926 yılında San Remo'da
vefat ettiği zaman, borçlarından dolayı alacaklıları tabutuna haciz koymuştu. Kızı Sabiha Sultan borçlarına karşılık gelen parayı bin bir güçlükle temin etmiş, ilaçlanmış cesedi ancak ondan sonra kızına teslim edilmiştir. Ardından da Şam'a nakledilerek Yavuz Sultan Selim Cami avlusuna defnedilmiştir. Eğer sultan Vahdettin halkına ihanet etseydi, işgalciler onu varlığa boğmazlar mıydı?

İŞTE TUNÇ SOYER'İN O SÖZLERİ

HAİN VAHDETTİN VATANI TERK ETTİ

Biz hafızamızı tazelemek zorundayız. Vahdettin ile Mustafa Kemal'i aynı anda savunamazsınız. Bunun için tarih bilmenize gerek yok. İlkokul 3.sınıf bilgisidir. Hain Vahdettin vatanı terk etti.

BAŞKA BİR TARİH YAZMAYA KALKABİLİRSİNİZ

Başka bir tarih yazmaya kalkılabilir onu kahraman olarak göstermek isteyebilirsiniz. Ama gerçekler değişmez. Çanakkale Geçilmez denilen yerden geçildi hem de kurşun sıkılmadan geçildi. Ne oldu o şehitlerin hatırası? Vahdettin ve Damat Ferit Paşa Sevr'i imzaladılar.

OSMANLI'YA DA HAKARET ETMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulundu.

HIYANET İÇİNDEYDİLER

Değerli İzmirliler, 100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve hatta çocukları hiç düşünmediler.

MİLLETİ ATEŞE ATTILAR

Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular.

Tunç Soyer’den Osmanlı Devleti’ne skandal sözler: Gaflet dalalet ve hıyanet içindeydiler TUNÇ SOYER'DEN OSMANLI DEVLETİ'NE SKANDAL SÖZLER: GAFLET DALALET VE HIYANET İÇİNDEYDİLER
Tunç Soyer’den Osmanlı sonrası bir hakaret de Sultan Vahdettin’e! TUNÇ SOYER'DEN OSMANLI SONRASI BİR HAKARET DE SULTAN VAHDETTİN'E!

Tunç Soyer’den Osmanlı’ya skandal sözler

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