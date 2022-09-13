Son dakika: 6'lı masada sert restleşme! Akşener'den ittifak ortağı CHP'ye sert mesaj! Demirtaş da İYİ Parti'ye gözdağı verdi
Son dakika haberleri... Altılı masada 'HDP'ye bakanlık' tartışmaları devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı. İttifak ortağı CHP'yi işaret eden Akşener, parti içinde bir grubun kendilerine parmak salladığını söyledi. Akşener, "HDP ile olmuyorsak 'kalkın gidin' diyen tırnak içi kanaat önderleri var. Bizi tahkir edemezsiniz." sözleriyle CHP'ye tepki gösterdi. İYİ Parti ile CHP arasında gerilime neden olan olay sonrası HDP kanadından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti'ye gözdağı verdi, "Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum." dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından başlayan tartışma devam ediyor. Tekin'in açıklamasının ardından "Bizim olduğumuz masada olamazlar" çıkışı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün katıldığı canlı yayında konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı.
"HDP ÜZERİNDEN TERBİYE EDİLMEYE ÇALIŞILIYORUZ"
Akşener HDP üzerinden yapılan eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:
"6 siyasi partinin yer aldığı bir masa bu. İktidar sürekli olarak bir yedinci ayağı olduğunu söylüyor. Biz HDP üzerinden terbiye edilmeye çalışılıyoruz. Diğer taraftan da muhalif görünen muhalefetin içinde yer aldığını iddia eden bir grup var.
HDP de bizim olduğumuz yerde olamayacağını ilan ediyor ayrıca bir başka ittifak kurma aşamasındalar. Bir grup parmağını bize sallayarak şunu yapıyorlar.
"MUHALEFETTE HDP İLE YAN YANA GELMEMİZİ İSTEYEN BİR YAPI VAR"
Muhalefetin içinde HDP ile bizim yan yana gelmemizi isteyen eden bir yapı var. Kavramsal olarak son derece aşağılayan, bize çok çirkin tavırlar koyan, ciddi tavırlar koyan gerçekten kötü bir dille bir yapı var.
Muhalefeti de tanzim ettiğini düşünen tırnak içi kanaat önderleri diyelim adına. Biz tutumu belli siyasi bir partiyiz.
Biz başka siyasi partilerin başka partilerle olan tutumuna karışmamız, hakaret etmemiz yok. Onların ilişkilerine saygı duyuyoruz bizim de tutumumuza saygı duyulmasını bekliyoruz.
Bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Kendini solcu kabul eden kendisini CHP'nin asli sorumlusu olduğunu kabul eden bir grup var."
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN İYİ PARTİ'YE GÖZDAĞI
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti'ye gözdağı verdi. HDP'nin desteği olmadan Millet İttifakı'nın seçimi kazanamayacağını ima eden Demirtaş, "HDP'ye yok' diyorlar. Hele önce siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim." ifadelerini kullandı.
'HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR' TARTIŞMASI SÜRÜYOR
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması sonrası ittifak karıştı. İYİ Parti, CHP'ye bu tutumundan dolayı sert tepki gösterirken, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'ın, İYİ Parti'nin ihaleleri alırken böyle düşünmediğini söylemesi ile ittifak çatırdadı. İYİ Parti, Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu, Yarkadaş ise ihale gerçeklerini açıkladı. Gerilim tırmanırken, HDP de topa girdi. CHP'ye destek çıkan HDP, İYİ Parti'ye ise gözdağı verdi.
DEMİRTAŞ: SEÇİMİ NASIL KAZANACAKSINIZ, MERAK EDİYORUM
HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerini değerlendirdi. Demirtaş, "Konuyu ilk dile getiren Gürsel Bey'in art niyetli olmadığını, aksine normal olanı, olması gerekeni vicdanlı bir şekilde dile getirdiğini düşünüyorum. Asıl problemli açıklamalar, HDP'ye bakanlık konusunda feveran edenler cephesinden yapılan açıklamalardır. Kullandıkları dil siyaseten etik dışı, incitici ve dışlayıcıdır." dedi.
Demirtaş, sözlerini İYİ Parti'ye gözdağı vererek sürdürdü:
HDP'ye yok' diyorlar. Hele önce siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim. Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA DESTEK
Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ise destek verdi, "Ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğu görünüyor" dedi.
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