Son dakika: 6’lı masada sert restleşme! Akşener’den ittifak ortağı CHP’ye sert mesaj! Demirtaş da İYİ Parti’ye gözdağı verdi

"MUHALEFETTE HDP İLE YAN YANA GELMEMİZİ İSTEYEN BİR YAPI VAR"

Muhalefetin içinde HDP ile bizim yan yana gelmemizi isteyen eden bir yapı var. Kavramsal olarak son derece aşağılayan, bize çok çirkin tavırlar koyan, ciddi tavırlar koyan gerçekten kötü bir dille bir yapı var.

Muhalefeti de tanzim ettiğini düşünen tırnak içi kanaat önderleri diyelim adına. Biz tutumu belli siyasi bir partiyiz.

Biz başka siyasi partilerin başka partilerle olan tutumuna karışmamız, hakaret etmemiz yok. Onların ilişkilerine saygı duyuyoruz bizim de tutumumuza saygı duyulmasını bekliyoruz.

Bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Kendini solcu kabul eden kendisini CHP'nin asli sorumlusu olduğunu kabul eden bir grup var."