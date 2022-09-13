Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut açıklaması CANLI İZLE: 13 Eylül Başkan Erdoğan AHABER canlı yayın...

Proje kapsamında satışa çıkacak arsalar için başvuru bedeli 500 lira, iş yerleri için başvuru bedeli de 2 bin lira olacak. İş yerleri için başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkânı olmaması da gerekecek.