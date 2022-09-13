CHP ile HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na koştuğu 3 şart | Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 6'lı masanın, HDP'ye bakanlık verme planı deşifre oldu. CHP'nin, kamuoyunda tepki görür endişesiyle gizli yürüttüğü HDP ile pazarlık sürecinin bir Genel Başkan Yardımcısı üzerinden koordine edildiği ortaya çıktı. HDP'nin destek için Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 şart sunduğu ve bunlardan birisinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak.

Sabah Giriş Tarihi: 13.09.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL