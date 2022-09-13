13 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CHP ile HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na koştuğu 3 şart | Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak

CHP ile HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na koştuğu 3 şart | Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 6'lı masanın, HDP'ye bakanlık verme planı deşifre oldu. CHP'nin, kamuoyunda tepki görür endişesiyle gizli yürüttüğü HDP ile pazarlık sürecinin bir Genel Başkan Yardımcısı üzerinden koordine edildiği ortaya çıktı. HDP'nin destek için Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 şart sunduğu ve bunlardan birisinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.09.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 09:33
  • 1
  • 10
CHP ile HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP’nin Kılıçdaroğlu’na koştuğu 3 şart | Öcalan’a ev hapsi kapısı açılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 6'lı masanın, HDP'ye bakanlık verme planı deşifre oldu. İşte HDP'nin CHP ve 6'lı masanın diğer ortaklarına entegre edilme yöntemi ve gizli ortağın köşeye sıkıştırdığı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istekleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
CHP ile HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP’nin Kılıçdaroğlu’na koştuğu 3 şart | Öcalan’a ev hapsi kapısı açılacak

BU İŞE EN GÖZ ÖNÜNDE OLMAYAN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ATANMIŞ

CHP'nin, kamuoyunda tepki görür endişesiyle gizli yürüttüğü HDP ile pazarlık sürecinin, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı üzerinden koordine edildiği ortaya çıktı.

CHP-HDP PAZARLIĞI DEŞİFRE OLDU!

  • 3
  • 10
CHP ile HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP’nin Kılıçdaroğlu’na koştuğu 3 şart | Öcalan’a ev hapsi kapısı açılacak

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 3 ŞART

Uzun süredir alttan alta süren görüşmelerde HDP'lilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına destek için 3 şart ileri sundukları öğrenildi. O 3 şart şu şekilde:

  • 4
  • 10
CHP ile HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP’nin Kılıçdaroğlu’na koştuğu 3 şart | Öcalan’a ev hapsi kapısı açılacak

1- İmzalanacak protokole Kürt sorununa ilişkin yeni bir 'Çözüm Sürecinin' yürütülmesiyle ilgili ifade konulacak.

  • 5
  • 10
CHP ile HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP’nin Kılıçdaroğlu’na koştuğu 3 şart | Öcalan’a ev hapsi kapısı açılacak

2- Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak. 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş ise serbest kalacak.