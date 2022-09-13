Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan HDP’ye sert tepki! Çocukları terör örgütüne yollama merkezi haline gelen parti

13 Eylül 2022, Salı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ'den dar gelirliye 81 ilde konut! TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı: Hangi illerde ev yapılacak? Diyarbakır, Malatya, Gaziantep...
- KYK yedekler açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13-14 Eylül evde bakım maaşı son dakika yattı mı? İşte bakım aylığı yatan iller listesi...
- TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Ödeme planı...
- TOKİ e-Devlet başvuru ekranı: TOKİ nerede, hangi illerde yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya başvuru nasıl yapılır?
- Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut açıklaması saat kaçta?
- Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?
- KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanır? KYK 2022 yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel fiyat listesi...
- İOS 16 güncellemesi hangi cihazlara gelecek? İOS 16 güncellemesi ne zaman, saat kaçta gelir?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler ayın kaçında bitiyor? ÖSYM takvimi...
- 14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?