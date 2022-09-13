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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan HDP'ye sert tepki! Çocukları terör örgütüne yollama merkezi haline gelen parti

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Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan HDP’ye sert tepki! Çocukları terör örgütüne yollama merkezi haline gelen parti

Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK için HDP tarafından dağa kaçırılan çocuklarını bekleyen annelere destek verdi. Altun yaptığı açıklamada, "Çocukları terör örgütüne yollama merkezi haline gelen parti binalarında siyaset yerine düşmanlık üreten bu yapılardan bir beklentimiz yok." dedi.

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