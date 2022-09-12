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CHP'nin şehit cenazesindeki çelengi tepkiye neden oldu: Teröriste terörist diyemiyorlar

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, memleketi Niğde'de toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenaze töreni için yolladığı çelenge tepki gösteren şehit yakınları, "Teröriste terörist diyemiyorlar, HDP ile iş yapıyorlar. Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 21:18 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 21:38
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CHP’nin çelengi şehit cenazesinde tepkiye neden oldu: Teröriste terörist diyemiyorlar

Şehit Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun naaşı, merkeze bağlı Değirmenli beldesinde yaşayan babaevinde helallik alınmasının ardından belde meydanına getirildi.

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CHP’nin çelengi şehit cenazesinde tepkiye neden oldu: Teröriste terörist diyemiyorlar

Şehidin annesi Hanife, babası Mustafa ve kardeşi tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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CHP’nin çelengi şehit cenazesinde tepkiye neden oldu: Teröriste terörist diyemiyorlar

Şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip Niğde Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

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CHP’nin çelengi şehit cenazesinde tepkiye neden oldu: Teröriste terörist diyemiyorlar

Törende CHP'nin çelengini gören bazı vatandaşlar da tepki gösterdi.

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CHP’nin çelengi şehit cenazesinde tepkiye neden oldu: Teröriste terörist diyemiyorlar

Şehit yakınları, "Teröriste terörist diyemiyorlar, HDP ile iş yapıyorlar. Yazıklar olsun" diyerek tepkisini dile getirdi.