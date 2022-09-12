CHP'nin şehit cenazesindeki çelengi tepkiye neden oldu: Teröriste terörist diyemiyorlar

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, memleketi Niğde'de toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenaze töreni için yolladığı çelenge tepki gösteren şehit yakınları, "Teröriste terörist diyemiyorlar, HDP ile iş yapıyorlar. Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 21:18 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 21:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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