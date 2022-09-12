İBB Meclisi’nde CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı Osmanlı’ya kin kustu! Sultan Vahdettin’e “hain” dedi

OSMANLI'YA DA HAKARET ETMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulundu.

HIYANET İÇİNDEYDİLER

Değerli İzmirliler, 100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve hatta çocukları hiç düşünmediler.

MİLLETİ ATEŞE ATTILAR

Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular.