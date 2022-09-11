Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Tunç Soyer'e Bakan Varank'tan "Ertuğrul Gazi" hatırlatması

SOYER'DEN SKANDAL "OSMANLI" İFADELERİ

Bu önemli törende vatandaşlara hitap eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar" diyerek Osmanlı'yı açıkça ve alçak ifadelerle hedef gösterdi.

Bu skandalın sıcaklığı sürerken siyasilerden ve vatandaşlardan gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.

Son açıklama ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

"ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİNİ KURŞUNLAYAN YUNANLILARIN..."

Bakan Varank, Anadolu'yu bize yurt kılan Ertuğrul Gazi'nin Bilecik Süğüt'teki türbesininden paylaştığı 2 fotoğrafla CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'e önemli tarih hatırlatması yapan Bakan Varank, "Hiç Yunan demeden İzmir'in işgalden kurtuluşunu kutlayan Belediye Başkanı sizce; Söğüt'ü işgal edip Ertuğrul Gazi türbesini kurşunlayan Yunanlıların temsilcisi gibi mi? Yoksa zalim Yunanı denize döken aziz Türk milletinin temsilcisi gibi mi konuştu?" ifadelerine yer verdi.



