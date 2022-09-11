Tunç Soyer’e canlı yayında eleştiri yağmuru! Tarihi bilmiyorsan bari haddini bil Tunç Soyer! Osmanlı’ya yönelik hakaretlere sert sözler...

HIYANET İÇİNDEYDİLER

Değerli İzmirliler, 100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve hatta çocukları hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar