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Tunç Soyer'e canlı yayında eleştiri yağmuru! Tarihi bilmiyorsan bari haddini bil Tunç Soyer! Osmanlı'ya yönelik hakaretlere sert sözler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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Tunç Soyer’e canlı yayında eleştiri yağmuru! Tarihi bilmiyorsan bari haddini bil Tunç Soyer! Osmanlı’ya yönelik hakaretlere sert sözler...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ne yönelik hakaretlerini A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında değerlendiren AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik Soyer'i sert eleştirdi. Tunç Soyer'i Yunan bir haber spikerine benzeten Çelik "Siz bir belediye başkanısınız. Şehrin imar işleriyle, altyapı ile ilgilenmesiniz. Bunların hiçbirini yapmıyorsanız tarihi bileceksiniz. Onu da bilmiyorsanız haddinizi bileceksiniz." dedi.

İzmir Büyükşehir Beledeiye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ne yönelik hakaretlerini A Haber ekranlarında değerlendiren AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Kemal Çelik'in o sözleri:

BU SÖZLER BİR YERE MESAJ

Bu sözlere cehalet desek cehalet değil. İhanet desek bunu da demek istemiyorum. Bu bir mesaj. Altılı masa her yere mesaj vermeye başladı.

DAHA TÜRKİYE TARİHİNİ BİLMİYOR

Bir kere Tunç Soyer tarihimizi bilmiyor. Türkiye'nin tarihini 100 yıl ile sınırlayamazsınız. Biz büyük bir milletsek Osmanlı Devleti'ni, Selçuklu Devleti'ni inkar edemeyiz.

TARİHİ BİLMİYORSAN HADDİNİ BİL

Siz bir belediye başkanısınız. Şehrin imar işleriyle, altyapı ile ilgilenmesiniz. Bunların hiçbirini yapmıyorsanız tarihi bileceksiniz. Onu da bilmiyorsanız haddinizi bileceksiniz.

YUNAN SPİKER GİBİ

Bu sözler tarihe yapılan bir hadsizlik ve saygısızlıktır. Bu sözler Yunanistan'In hoşuna gidecektir. Yunan spiker gibi davranıyor Tunç Soyer. İzmir bunları her koşulda seçiyor. Umarım İzmir halkı gerekeni yapar.

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NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulundu.

HIYANET İÇİNDEYDİLER

Değerli İzmirliler, 100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve hatta çocukları hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar

YAŞAM HAKKIMIZI AYAKLAR ALTINA ALDILAR

İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular.

İŞTE TUNÇ SOYER'İN OSMANLI'YA YÖNELİK SKANDAL SÖZLERİ
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