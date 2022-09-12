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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'da suya zam sinyali: İBB Meclisi zam için toplanıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul’da suya zam sinyali: İBB Meclisi zam için toplanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya zam yapma amacıyla toplantı kararı aldı. Genel Kurul yarın toplanacak ve yeni tarife teklifi oylanacak. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantı kararı aldı. Üçüncü Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu yarın saat 14.00'te Saraçhane başkanlık binasında yapılacak.

OYLAMAYA SUNULACAK

İBB, İSKİ Genel Kurulu'na; 2022 İSKİ ek ödeneği, 2022 yatırım programı revizesi ile su ve atıksu tarife teklifleri sunacak. İSKİ'nin yeni tarife teklifi İBB Meclisi'nde oylamaya sunulacak.

ZAM YAPMAK İÇİN ÇAĞIRIYOR

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulunmuştu.

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