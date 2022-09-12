Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul’da suya zam sinyali: İBB Meclisi zam için toplanıyor

ZAM YAPMAK İÇİN ÇAĞIRIYOR

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulunmuştu.