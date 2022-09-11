CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir skandala imza attı! Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
İstanbul Avcılar’da 99 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan metrobüs kazasında can pazarı yaşanırken, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Madrigal ve Can Ozan konserinde olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu kazayı öğrenmesine rağmen 4.5 saat konserde kalmaya devam etti. İstanbul'da yaşanan her afette tatilde olan, yoğun kar yağışlarında ve sel felaketlerinde bile özel gündeminden ödün vermeyen İmamoğlu'na vatandaşlar tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kaza sırasında konserde olduğu, ancak kazayı öğrenmesine rağmen 4.5 saat konserde kalmaya devam ettiği öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu'nun, kazanın olduğu saat 18.48'de Eyüp Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenen Madrigal ve Can Ozan'ın konserini dinlemeye gittiği bildirildi.
Ekrem İmamoğlu'nun Avcılar'da can pazarı yaşanırken konseri dinlemeye devam ettiği, 4.5 saat sonra konser alanından ayrıldığı öğrenildi.
İmamoğlu'nun, kazadan 5.5 saat sonra sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından kazayla ilgili paylaşımda bulunması da dikkat çekti.
Ekrem İmamoğlu'nun aralarında 3 yoğun bakım olmak üzere 99 kişinin yaralandığı kaza sırasında konserde kalması vatandaşların büyük tepkisine neden oldu:
Bekir Tiryaki: 'İstanbul'da metrobüs kazası varken Başkan Kemerburgaz'da konserde eğleniyor' diyoruz. 'İnsanlar eğlenmeyecek mi?' diyor. Eğlenin kardeşim eğlenin! Siz eğlenin de başkanın olması gereken yer orası değil, kazanın olduğu yer. Şehir ona emanet edilmiş. Bak Vali orada, AFAD orada."
Çağın Çiçek: Başkan sen konser keyfini bozmasaydın. Bunlar malum İstanbul'da artık mutat şeyler, sürekli oluyor ve senin de umurunda değil. Git tatil yap konserde hopla.
Ertuğrul Feyyaz: Arkadaş insanda biraz utanma olur. Metrobüs yolcuları yaralanmış ki ağır yaralılar da var. Sizin derdiniz konser.
VATANDAŞLAR İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Kazazede vatandaşlar ile seferler durduğu için metrobüs duraklarında mahsur kalan yolcular; İBB'nin yetersiz müdahales nedeniyle Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek istifa çağrısında bulundu.
ŞOFÖR FENALAŞIP KARŞI ŞERİDE GİRDİ
Metrobüs kazasının, şoför Mahsun Kibar'ın aniden fenalaşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.
Görgü tanıklarının ifadesi ve araç içi kamera kayıtlarına göre, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüs sürücüsü Mahsun Kibar fenalaşarak karşı yöne geçip Levent T.'nin kullandığı metrobüse çarptı.
Kazanın öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde metrobüsün sürücüsü Kibar'ın kaza öncesinde, "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum" dediği duyuluyor. Görüntülerde, şoförün elini başına götürüp alnını tuttuğu ve seyir halinde olduğu şeritten çıktığı görülüyor.
'BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU'
Sürücü Mahsun Kibar'ın kardeşi Fatih Kibar SABAH'a konuştu: "Ağabeyim 10 yılı metrobüs olmak üzere 17 yıllık şoför. Şimdiye kadar bilinen bir rahatsızlığı yoktu. Sefer halindeyken 'Ben iyi değilim, ambulans çağırın' dediğini öğrendik. Sonra kaza meydana gelmiş. İç kanama şüphesiyle yoğun bakımda" dedi.
Kibar'ın tedavi sürecini yürüten Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Kadir Bulut ise, "Hastamızın genel durumu iyi, bilinci açık. Gerekli kontroller yapıldı. Bir operasyon durumu söz konusu. Ameliyatın ardından durumu tekrar değerlendirilecek" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ 2022 UCUZ KONUT BAŞVURULARI: TOKİ 81 ile ucuz sosyal konut başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
- 1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirahito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?
- Hangi kelimenin eş anlamlısı trajedidir? Trajedinin eş anlamlısı nedir? KİM MİLYONER OLMAK İSTER...
- 2012'de New York'ta düzenlenen uluslararası bir sosisli sandviç yeme yarışmasında, kadınlarda, 10 dakikada 45 tane yiyerek rekor kıran Sonya Thomas o sırada yaklaşık kaç kiloydu?
- Susam sokağında hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini artırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürülmüştür?
- 2021 TÜİK verilerine göre, Türkiye'de nüfusu bir milyondan fazla olan kaç il vardır?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1,2,3,4,5,6. sınıf bursluluk sınav sonuçları belli oldu mu?
- Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Öğrencilere 12 ay karşılıksız 2.000-3000 TL ödeme! 2,4 yıllık yıllık üniversite okuyanlar dikkat! Başvuru şartları ve tarihleri...
- Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı aile sosyal yardım paraları ödendi mi? Hafta içinde...
- EYT'de tek formül ayyuka çıktı! Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik! O detaya dikkat! Aralık ayından itibaren...
- Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin ve motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel fiyat listesi...