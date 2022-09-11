Berkin Elvan'ı bile bile ölüme götürdüler! Kozmik karargah | Gizemli 2. kat
Gezi Olayları döneminde, 16 Haziran 2013’te gösteri sırasında yaralanan 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın ölümünde silahlı terör örgütü DHKP-C’nin militanlarının büyük rolü olduğu belirtildi. Silahlı Terör Örgütü DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla aralarında Grup Yorum üyesi Sultan Gökçek'in de bulunduğu 8 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianamenin detaylarında, Grup Yorum'un örgüte eleman temininde stratejik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.
Silahlı Terör Örgütü DHKP-C'yle iltisaklı İdil Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Grup Yorum üyeleri Sultan Gökçek'in de arasında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianamede mahkeme tarafından kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle şüphelilere "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
İdil Kültür Merkezi'nin örgütün kozmik merkezi olarak 'Karargah' koduyla kullanıldığı saptandı. İddianamede, Grup Yorum'un DHKP-C'ye üye kazandırma noktasında çok stratejik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.
ÖRGÜTÜN KOZMİK KARÂRGAHI: İDİL KÜLTÜR MERKEZİ
İddianameye savcılığın Grup Yorum ve İdil Kültür Merkezi'nin DHKP-C silahlı terör örgütünün ana omurgasında yer aldığına dair tespitler yer aldı. Tespitlere göre örgüt, İdil Kültür Merkezi'nin Okmeydanı'ndaki binasının üst katının örgütün kozmik merkezi olduğunu saptadı. Örgüte ait olmayan insanların üst bölüme alınmadığı, örgüt tarafından 'Karargâh' olarak kodlandığı anlatıldı.
DİNLEMEYE ÖZEL ÖNLEM FOLYOLU KAPLAMA
Karargâhın ise ikinci katına yapılan operasyonda AFAD ve itfaiye ekiplerinden destek alınarak oksijen tüpü kullanma suretiyle yaklaşık 45 dakika güçlendirilmiş çelik kapının eritilerek 8 şüphelinin yakalandığına dikkat çekildi. İkinci katta teknik takibi engelleme amacıyla alüminyum folyo kabıyla kaplama yapıldığı ifade edildi.
CEZAEVİNDE ÖRGÜTSEL EĞİTİM VERDİ
Berkin Elvan'ı hastane yerine İdil Kültür Merkezi'ne götürerek ölüme sürükleyen Grup Yorum üyesi Sultan Gökçek'in örgütteki pozisyonuyla ilgili de önemli ayrıntılar ortaya çıkarıldı.
İtirafçı A.K. İdil Kültür Merkezi içerisinde örgütsel eğitim çalışması yaptıklarını söyledi. A.K., "2017 yılında cezaevinde beraber tutuklu bulunduğumuz Sultan Gökçek bana korku nedir, nasıl aşılır ve benim kişisel korkularım üzerine eğitim çalışması yaptırdı.
GRUP YORUM ÖRGÜTE ÜYE KAZANDIRIYOR
Bir diğer itirafçı K.K. ise Grup Yorum'un örgüt için önemine dair paylaşımlarda bulundu. K.K. "Grup Yorum, sanat ve müziği kullanarak örgütün sempatisini yükseltmek amacıyla hareket eder. Müzik yolu ile insanları etkileyerek olabildiğince fazla sempatizana ulaşma amacıyla hareket ederler.
Ne kadar çok sempatizana ulaşılırsa o kadar çok kadro yetiştirilir. Ne kadar çok kadro varsa o kadar çok savaşçı yetiştirilir. Ne kadar çok savaşçı o kadar çok yönetici ve o kadar çok halk ordusu olur.
Grup Yorum içerisinde faaliyet yürüten herkes örgüt üyesidir. Sultan Gökçek, Selma Altın, İnan Altın, Helin Bölek, İbrahim Gökçek, Bahar Kurt bunlardan bazılarıdır."
O ÖRGÜT ÜYESİNİN BEYANLARI ASILSIZ ÇIKTI
İddianamede ayrıca Berkin Elvan'ın DHKP-C'li örgüt üyeleri tarafından ölüme sürüklenişi hakkında hem savcılıkta hem de Elvan'ın ölümüyle ilgili yapılan yargılamada yalan beyanlarda bulunan A. E. hakkındaki tespitler dikkat çekti.
Örgüt üyeliğinden tutuklu bulunan A.E. ifadelerinde, Elvan'ın kafasına gaz kapsülü gelmesinden hemen sonra hastaneye götürdüklerini iddia etti.
Savcılık ise A.E.'nin emniyetteki ifadesinde Elvan'ın vurulduğu sabah öncesinde Taksim Meydanı'nda beyan etmesine rağmen mahkemede ise geceden itibaren olayın yaşandığı Okmeydanı bölgesinde olduğunu ifade ettiğine dikkat çekildi.
İtirafçı H.A.'nın verdiği ifadelerin görgüye dayalı olduğu, A.E.'nin ise çelişkili beyanlarda bulunduğuna vurgu yapıldı.
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