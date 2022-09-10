Avcılar’daki metrobüs kazasında yaralanan yolcular anlattı: Çok korkunçtu

"En arka koltukta oturuyordum. Sağlam birisi kapıyı kırdı, o şekilde çıktık. Bazıları çekiçle ön tarafta camları kırdı. Ben en arka koltukta oturuyordum, içeriyi çok görmedim diyebilirim. Kalktım kendi imkanlarımla hastaneye gideyim dedim ama gidecek halim yoktu. Ambulansla hastaneye geldim. Şu anda sancım var, başka bir yerimde bir çatlak var. Kolumda da kırık var."

"BİR HASTANIN DURUMU KRİTİK"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 12 yaralıyla ilgili bilgi veren Acil Tıp Uzmanı Doğan Aycan, kazada yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.