İstanbul'da metrobüsler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da yaşanan metrobüs kazasında çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. A Haber İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak yaptığı açıklamada metrobüslerin birinin freninin tutmamış olma ihtimali üzerinde durulduğunun altını çizdi.
İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpıştığı kazada bazı yolcular yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs çarpıştı.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor.
KAZA SONRASI YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.
A Haber Muhabiri Kerim Ulak yaptığı açıklamada metrobüslerin birinin freninin tutmamış olma ihtimali üzerinde durulduğunun altını çizdi.
Ayrıntılar geliyor
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