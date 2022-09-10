Metrobüslerin çoğu bir milyon kilometrede! İstanbul’daki feci kaza nasıl yaşandı? İşte o detay... Ulaştırma Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber’de açıkladı

ŞERİT İHLALİ VAR VE SESLİ UYARI VERMİŞ OLMALI

Bugünkü kaza inanılmaz bir şey. Mahkeme ve yargı da devrede tabi. Benim 43 yıllık tecrübemle şunu söyleyebilirim burada net bir şerit ihlali var. Metrobüs kullananlar bilir şerit ihlali olduğunda araç otomatik olarak sesli uyarı veriyor.