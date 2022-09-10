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Metrobüslerin çoğu bir milyon kilometrede! İstanbul'daki feci kaza nasıl yaşandı? İşte o detay... Ulaştırma Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de açıkladı

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Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Metrobüslerin çoğu bir milyon kilometrede! İstanbul’daki feci kaza nasıl yaşandı? İşte o detay... Ulaştırma Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber’de açıkladı

İstanbul'da yaşanan ve 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin Ulaştırma Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de açıklamalarda bulundu. Ilıcalı kazanın neden gerçekleştiğini açıklarken "Metrobüslerin çoğu bir milyon kilometreyi doldurmuş. Bunların yenilenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Ulaştırma Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı İstanbul'da yaşanan metrobüs kazasına ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

ŞERİT İHLALİ VAR VE SESLİ UYARI VERMİŞ OLMALI

Bugünkü kaza inanılmaz bir şey. Mahkeme ve yargı da devrede tabi. Benim 43 yıllık tecrübemle şunu söyleyebilirim burada net bir şerit ihlali var. Metrobüs kullananlar bilir şerit ihlali olduğunda araç otomatik olarak sesli uyarı veriyor.

NET SÜRÜCÜ HATASI

Şerit ihlali yapıldığı için metrobüsler kafa kafaya çarpıştı. Peşlerinden iki metrobüs daha geliyor. Onlar da takip mesafesi konusunda hatalı. Sürücü hatası kendisini bu kazada gösteriyor. Çok büyük bir kaza atlatıldı.

ÇOĞU 1 MİLYON KİLOMETREYİ AŞMIŞ DURUMDA

Görüntüler çıktı başka bir sürücüye ait. Adam elinde telefonla görüntülü konuşuyor. İETT'de böyle bir şey olmamalı. Metrobüslerin çoğu bir milyon kilometreyi doldurmuş. Bunların yenilenmesi gerekiyor.

İLERİDE SÜRÜCÜSÜZ METROBÜSLER

Sürücülerin eğitimi de burada çok önemli ama her şey sürücüye bırakılamaz. Çok daha ileri teknoloji olarak ileride sürücüsüz metrobüsler de yapmalıyız.

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İstanbul’da metrobüsler çarpıştı!

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