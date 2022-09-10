Avcılar’daki metrobüs kazasına İmamoğlu’ndan skandal yorum! İhaleyi metrobüs sürücüsüne yıkmak istedi

YOLDA KALAN İETT OTOBÜSLERİNİN CHP'Lİ İBB'YE MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI!

İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ederken, İETT'de yaşanan bir skandal daha gün yüzüne çıktı.



GARAJA ÇEKMEK İÇİN 10 MİLYON 980 BİN TL ÖDEME

CHP'li İBB yönetiminin, bozulan araçların garajlara çekilmesi için 10 milyon 980 bin TL ödeme yaptığı belirlendi. İstanbul'da toplu taşıma sisteminde yaşanan usulsüzlüklere bir yenisi eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İETT tarafından yapılan otobüs alım, bakım ve onarım ihalelerini tek firma olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verdi.