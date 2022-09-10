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Atina'nın Ege oyununu A Haber'de anlattı: Ulan Yunan'dan kim korkar salak! Daha dün 9 Eylül'dü!

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Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Atina’nın Ege oyununu A Haber’de anlattı: Ulan Yunan’dan kim korkar salak! Daha dün 9 Eylül’dü!

Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları, uluslararası sularda seyreden Türk ticaret gemisine ortada hiçbir sebep yokken ateş açtı. Türkiye'nin sahil güvenlik botlarıyla derhal karşılık vermesi sonrası Yunan kuvvetleri hızla geri kaçtı. Gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, oldukça sert ifadeler kullandı. Yunanistan'ın Türkiye'yi kışkırtarak çatışma çıkarmak istediğini söyleyen Caşın, "Ege'de bir Yunan korkusu salmak istiyorlar. Ulan Yunan'dan kim korkar salak! Daha dün 9 Eylül'dü!" diye konuştu. Caşın, Türkiye'nin uluslararası hukuka göre misilleme haklarını da anlattı. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün öğle saatlerinde Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, uluslararası sularda seyir halindeki gemiye, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Gelişme sonrasında olay mahaline güvenlik botlarının sevk edildiğini açıklayan komutanlık, Yunan unsurlarının bölgeyi süratle terk ettiğini belirtti. Saldırı anına ilişkin video ve harita da uluslararası kamuoyuna servis edildi.

Yunanistan'ın provokasyonuna ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, oldukça sert ifadeler kullandı.

"ULAN DAHA DÜN 9 EYLÜL'DÜ"

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki provokasyonlarının kasıtlı olduğunu, asıl amacın Türkiye'ye kendilerine karşılık verdirmek olduğunun altını çizen Caşın, "Burada uluslararası bir suç işleniyor. Türkiye'nin meşru müdafaa hakları var. Ege Denizi'ne korku salmak istiyorlar. Ulan daha dün 9 Eylül'dü! Yunan'dan kim korkar salaklar!" diye konuştu.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır içinde olduğunu vurgulayan Caşın, "Yunanistan'ın arkasında Fransa, Amerika ve Avrupa Birliği var. Bizim açıkça tarafımız Yunanistan'dır diyorlar ve bizi tehdit ediyorlar" diye konuştu.

ATİNA'NIN EGE OYUNU: "ULAN YUNAN'DAN KİM KORKAR!" / VİDEO

"10 MİL KADAR APTALCA BİR ŞEY YOK KENDİ AMİRALLERİ DE SÖYLÜYOR"

Caşın'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"İki adamız Gökçeada ve Bozcaada Lozan'a göre bize bırakılmış. Burada 3 tane Yunan adası var ve burada da hava savunma kaleleri var. Patriot bataryaları ve yerden havaya füzeleri var. Adaların da kendi kara suları olduğuna göre, 11 deniz mili açıklık açık şekilde uluslararası su.

Birincisi bize ateş açıyorlar bu bir suç. Uluslararası deniz taşımacılığı hukuk kuruluna göre Yunanistan burada suçlu durumda. Ancak ellerinde somut delil varsa, uyuşturucu vs kaçakçılığı olursa ateş açabilirler. Böyle de bir şey yok!

10 mil kadar dünyada aptalca bir şey yok. Kendi amiralleri de söylüyor. Yunanistan yarın 12 mili ilan ettiği takdirde, Türkiye burada sıkışacak ne askeri gemiler ne de uçaklar çıkamayacak.

"BU ÇOK KALLEŞÇE BİR HAREKET"

Yunanistan bu durumda bizim bütün hem uçaklarımızı sınırlandıracak, hem de gemilerimizi. Diyor ki biz bunu yapmayacağız. Uluslararası ticarette naylon taşıyan gemiye ateş açarak ihlalde bulunuyorsunuz. Bu ne demek ya. Bunu bilerek yaptılar. Miçotakis dedi ki sıcak bir yaz geçecek. Şimdi eylül geldi. Yazın bize NATO tatbikatında kilit attılar, ne demek düşüreceğim sizi demek. Bu çok kalleşçe bir hareket.

Arkasından kalkıyor, Girit'teki füze, Türk savaş uçağına kilit atıyor. Bir haftada 4'ncü provokasyon. Türkiye'nin burada bir şekilde karşılık vermesini istiyor.

"SİZİNKİSİ DEVLET DE BİZİMKİSİ ÇOBAN PATLICANI MI?"

NATO diyor ki, birbirinize saygılı olun. Planlı tatbikat burada kodlar da belli. Amerikalı diyor ki, tartışılamaz. ABD Hava Kuvvetlerine ait bir uçağa, Ruslar kilit atsa buna razı olur mu? Sizinkisi devlet de bizimkisi çoban patlıcanı mı?

Kaptanı öldürebilirdi, uyarı ateşi değil korkutmak için taciz ateşi. Böyle bir ateş hakkı yok. Bir deniz ticaret gemisine yaklaşamaz bile. Dikkat edin yakınına geliyor ve direkt buradan ateş açıyor. Bu insanlar ölebilirdi, maddi tazminat hakkı var şirketin.

"TÜRKİYE KONUYU MAHKEMEYE TAŞIYABİLİR"

Türkiye konuyu uluslararası adalet divanı ve deniz mahkemesine götürebilir. Misilleme hakkını kullanabilir. Gemiye ateş edebilir. Yunanistan'ın yapmamızı istediği bu.Gerginliği yükseltmek isteyen Yunanistan.

"BABANIZIN DENİZİ DEĞİL BURASI"

Yunanistan hayatında mümkün mü 3 defa bize kilit atabilsin. Ege'de hava sahası, kara suları uluslarası sular bneim koyduğum yerlerden gideceksin diyor. Babanızın denizi değil burası, herkese açık. Bunu bilmemeleri mümkün değil.

"ULAN YUNAN'DAN KİM KORKAR SALAK!"

Güvertenin üzerinde adamlar silahlı, terörist bir eylem de değil. Yunan makamlarına da seyrüsefer bilgileri veriliyor. Varacağı liman yükü belli. Daha önce de yaptılar bunları. Geçen hafta da yelken yarışmasına, balıkçılara tacizde bulundular. Yunan korkusu salmak istiyorlar.

Ulan Yunan'dan kim korkar salak. Daha dün 9 Eylül'dü burada denize döktük sizi koca kafalar. Yunanistan bizi kışkırtıyor. Arkasında da Fransa, Amerika ve ABD duruyor. Bizim açıkça tarafımız Yunanistan'dır diyor ve bizi tehdit ediyor."

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