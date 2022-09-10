Atina’nın Ege oyununu A Haber’de anlattı: Ulan Yunan’dan kim korkar salak! Daha dün 9 Eylül’dü!

"10 MİL KADAR APTALCA BİR ŞEY YOK KENDİ AMİRALLERİ DE SÖYLÜYOR"

Caşın'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"İki adamız Gökçeada ve Bozcaada Lozan'a göre bize bırakılmış. Burada 3 tane Yunan adası var ve burada da hava savunma kaleleri var. Patriot bataryaları ve yerden havaya füzeleri var. Adaların da kendi kara suları olduğuna göre, 11 deniz mili açıklık açık şekilde uluslararası su.

Birincisi bize ateş açıyorlar bu bir suç. Uluslararası deniz taşımacılığı hukuk kuruluna göre Yunanistan burada suçlu durumda. Ancak ellerinde somut delil varsa, uyuşturucu vs kaçakçılığı olursa ateş açabilirler. Böyle de bir şey yok!

10 mil kadar dünyada aptalca bir şey yok. Kendi amiralleri de söylüyor. Yunanistan yarın 12 mili ilan ettiği takdirde, Türkiye burada sıkışacak ne askeri gemiler ne de uçaklar çıkamayacak.