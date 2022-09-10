Yunanistan’dan "Anatolian" gemisine ateş | Gemi yetkilisi Cengiz Oluç yaşananları A Haber’e anlattı

"TÜRK BOTLARININ GELDİKLERİNİ GÖRÜNCE YUNAN BOTLARI ÇEKİLDİ"

Midilli Adası'nı zaten çok geçmiştik. Geminin sancak tarafında Türk ana karasını karşımızda da Bozcaada'yı görüyorduk. Tahminime göre biz, Bozcaada'nın 6-7 mil güneyindeydik. Bunu görünce ben telsizden Kumkale trafik istasyonuna çağrı yaptım. Yunan Sahil Güvenlik botunun bizi durdurma istediğini söyledim. Bana 'Türk kara sularında görünüyorsunuz dedi ben (Türk) sahil güvenliğe haber veriyorum şimdi irtibatta kalın' dedi. Birkaç dakika sonra 2. Bot geldi ve üzerimize (otomatik silahlarla) ateş ettiler. Durumu Türk tarafına ilettim. Botu gönderdikleri söylediler. Tacize devam eden Yunanlılar gemiye halat attılar ve gemiye ateş (seri olarak) açtılar. Olay başladığında ve bittiğinde bizim nerede olduğumuz bellidir. Türk botlarının geldiklerini görünce Yunan botları çekildi.

"BİR SUÇA KARIŞMIŞ OSAYDIK..."

Rodos Adası'ndan beri Midilli'ye kadar arada kaç ada kayalık varsa hepsinin batısından geçerek geldik biz. Yunan adalarıyla Türkiye arasındaki bölgesinden geçmedik. Uluslararası sulardan, gemi yolundan geldik. Gereken adaları da gördük. Ben birkaç defa da Yunan botlarını, askeri gemilerini gördüm. Bizimki ticari gemi hızı ve teknolojileri belli. Bir suça karışmış, şüpheli bir manevra yapmış olsaydık bizi kendi sularında yakalamaları iki dakikalık bir işti."

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından uluslararası sularda, 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı'nca Ankara ve Atina'da girişimlerde bulunuldu.

Olay protesto edilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edildi.



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