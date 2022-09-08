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Yunanistan'ın eski bakanından Miçotakis'e Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözlerini ciddiye almalıyız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Yunanistan’ın eski bakanından Miçotakis’e Türkiye uyarısı: Erdoğan’ın sözlerini ciddiye almalıyız

Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarına hız veren Yunanistan'a Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısı ülkede paniğe neden oldu. Türkiye'yi şikayet yolunu seçen Yunan, Avrupa'yı adeta tehdit etti. Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Apostolakis ise Miçotakis'e Türkiye uyarısında bulundu.

S-300'lerle Türk F-16'larına yapılan taciz bardağı taşıran son damla oldu. Yunanistan provokasyonlarına Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki geldi. "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz." diyen Başkan Erdoğan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) iktidarı döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Apostolakis, SKAI TV'de konuk olduğu bir programda, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde tekrar tırmanan tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OYUN OYNAMIYORUZ, CİDDİ KONUŞUYORUZ"
Erdoğan'ın "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz." mesajı verdiğine dikkati çeken Apostolakis, "Şunu iyi bilmeliyiz ki, bu söylenenleri ciddiye almamız gerek. ifadelerini kullandı.

Apostolakis, sessiz kalmamaları gerektiğini ancak ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

"TÜRKİYE, METOTLU VE STRATEJİK HAREKET EDER"
Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini daha net mesajlarla ortaya koyması gerektiğini savunan Apostolakis, "Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder." diye konuştu.

Öte yandan Yunanistan Türkiye'yi yine şikayet etmeyi sürdürdü.

Atina dün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB'nin üst düzey diplomatı Josep Borrell'e şikayet mektupları gönderdi.

Benzer bir mektup da Yunanistan'ın BM'deki temsilcisi Maria Theofilis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderildi.

Mektuplarda, Türkiye'nin Yunanistan'ı tahrik ettiği iddia edildi. Skandal ilfadeler kullandı.

AVRUPA'YA GÖZDAĞI

Politico sitesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias imzasıyla gönderilen son mektupta, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik saldırgan söylemlerine son verilmemesi halinde Avrupa'nın "yeni bir Ukrayna" riskiyle karşı karşıya kalacağı iddia edildi.

YİNE BATILI DOSTLARINA SIĞINDILAR

Ta Nea'da yer alan haberde ise AB ve ABD'nin türkiye'yi kınadığı ve gerginliğin tırmanmasından endişe duydukları dile getirildi.

ABD'DEN YUNANİSTAN'A KALKAN!

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada; Yunanistan'ın Ege adaları üzerindeki egemenliğinin "tartışma konusu olmadığı" ifade edildi.

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