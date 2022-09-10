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Yunanistan'dan Türkiye’ye karşı yeni provokasyon hazırlığı: Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou…

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı yeni provokasyon hazırlığı: Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou…

Türkiye’nin dostça tutumuna sırt çeviren ve adalar üzerinden provokasyonlarını tırmandıran Yunanistan, bir kez daha sinsi bir plana girişti. Diğer yandan Yunanistan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerinin yankıları sürüyor. Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde “Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın” sözleri ile yükselen tansiyon, son olarak Türk jetlerine yönelik S-300 tacizleri ile devam etti. Başkan Erdoğan S-300'ler ile yapılan taciz sonrası Yunanistan'ı yüksek perdeden uyardı. Bu çıkışın sıcaklığı sürerken Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, yeni provokasyon hazırlığına girişti. İşte haberin detayları…

Türkiye'nin Batı komşusu Yunanistan bir provokasyona daha imza atma peşinde…

Ege Denizi'nde Onikiadalar olarak bilinen Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis'in de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN YANIBAŞINDAKİ İKİ ADAYA ZİYARET PLANI

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ise bu adalardan Rodos, Halki Adası, Türkiye'ye sadece 1.8 kilometre uzaklıkta olan Antalya'nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) ve Çamada (Megistis) adalarını ziyaret edecek.

Rodos Adası'nda yayın yapan Dimokratiki Gazetesi tarafından duyurulan haberde Sakellaropoulou'nun ilk ziyaretinin Rodos ve Halki Adası'na yapılacağı burada belediye başkanları ile görüşmelerinden sonra Halki Adası'nın fahri hemşerilik Unvanının verileceğini belirtti.

Haberde, Sakellaropoulou'nun 12 Eylül pazartesi günü ise Rodos 'ta düzenlenecek Ege ve Doğu Akdeniz'de Uluslararası Hukuk ve Uluslararası 1982 Montego Körfezi Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden bu yana 40 yıl" konulu 4. Sempozyum'una katılacağı 13 Eylül Salı günü ise Kaş ilçesinin karşısındaki Kızılhisarlı ve Çamada'yı ziyaret ederek burada düzenlenecek törenlere katılacağı belirtildi.

Katerina Sakellaropoulou'nun aynı gün akşam saatlerinde Rodos Havalimanı'ndan Atina'ya döneceği ifade edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A UYARI: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Başkan Erdoğan ilk olarak TEKNOFEST'te 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri ile Yunanistan'ı uyarmıştı.

Başkan Erdoğan açıklamalarında şunları kaydetmişti:

"İfade ettiğim hususların, vermek istediğim mesajın son derece açık olduğunu düşünüyorum. Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil. Bir yanda Ege'de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var, S-300 füzeleriyle radar kilitlemeye varan mütecaviz hareketler var.

Bizim S-400 olayımızı diline dolayanlardan Yunanistan'ın S-300'leriyle alakalı bugüne kadar herhangi bir şey duydunuz mu? S-300'ler de Rusya'nın, S-400 de Rusya'nın. Ama ona ses yok. Burnumuzun dibindeki adaları anlaşmalarla getirilen gayri askeri statü hilafına silahlandırmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda tabii üsler kurulması olayı var. Bunun başını da malum Amerika çekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiğimizde Sayın Başkan'la orada bir görüşme fırsatı bulursak Amerika'nın bu noktada attığı adımlar da dile gelecektir, bu konuları da konuşacağız.

Diğer yanda deniz yetki alanları bağlamında Ege'de ve Doğu Akdeniz'de bize dayatmaya çalıştıkları maksimalist tezler var. Bunun da yenilir yutulur bir yanı yok. Türkiye ile doğrudan konuşmak yerine Birleşmiş Milletler'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği'nde ve hatta en güçlü üyelerinden olduğumuz NATO'da bizi sürekli şikayet suretiyle adeta tehdit mekanizmaları çalıştırıyorlar. Bunu tabii kabullenmek mümkün değil. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor."

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