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Ege'de Yunan provokasyonu! Seyir halindeki gemiye ateş açtılar! Derhal karşılık verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Ege’de Yunan provokasyonu! Seyir halindeki gemiye ateş açtılar! Derhal karşılık verildi

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün öğle saatlerinde Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, uluslararası sularda seyir halindeki gemiye, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açıldığını duyurdu. Gelişme sonrasında olay mahaline güvenlik botlarının sevk edildiğini açıklayan komutanlık, Yunan unsurlarının bölgeyi süratle terk ettiğini belirtti. Saldırı anına ilişkin video ve harita da uluslararası kamuoyuna servis edildi.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün öğle saatlerinde, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki gemiye, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açıldığını açıkladı.

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Gelişme sonrasında olay mahaline güvenlik botlarının sevk edildiğini açıklayan komutanlık, Yunan unsurlarının bölgeyi süratle terk ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.

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CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

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