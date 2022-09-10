Ege’de Yunan provokasyonu! Seyir halindeki gemiye ateş açtılar! Derhal karşılık verildi

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK



Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.