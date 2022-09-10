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Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA kamerasında

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Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA kamerasında

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri yerleştirdikleri lastik botu Türk kara sularına ittiği anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava aracıyla (İHA) görüntülendi.

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