18 Ağustos 2022, Perşembe
Metro ve metrobüs hatları İstanbulluların korkulu rüyası oldu! Merdivenler ve asansörler çalışmıyor
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı yolda bırakan metro ve metrobüs hatlarındaki arızalar her geçen gün artmaya devam ediyor. Bazı yerlerde metrodaki merdivenler bile işlemiyor. 2 kıtada yolcu taşıyan Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattındaki çalışmayan merdivenler de vatandaşları çileden çıkarttı. Özellikle yaşlı, çocuklu ve engelliler için büyük önem taşıyan asansörlerin büyük bir bölümü çalışmıyor.
Giriş Tarihi: 18.08.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 16:31
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