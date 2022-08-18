Metro ve metrobüs hatları İstanbulluların korkulu rüyası oldu! Merdivenler ve asansörler çalışmıyor

Yürüyen merdiven konusunda da megakentte yaşayanları en çok mağdur eden yine bu hat. Darüşşafaka 8, Gayrettepe 3, Hacı Osman 17, Haliç 1, İTÜ-Ayazağa 2, Levent 4, Sanayi Mahallesi 1, Şişli-Mecidiyeköy 4, Yenikapı 6, 4. Levent istasyonu 2 olmak üzere toplam 48 yürüyen merdiven hizmet dışı.

Yürüyen bantlardan ise Seyrantepe İstasyonu'ndaki 4'ünün, Darüşşafaka'da ise 1'inin arızalı olduğu görüldü.