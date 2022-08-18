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Metro ve metrobüs hatları İstanbulluların korkulu rüyası oldu! Merdivenler ve asansörler çalışmıyor

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı yolda bırakan metro ve metrobüs hatlarındaki arızalar her geçen gün artmaya devam ediyor. Bazı yerlerde metrodaki merdivenler bile işlemiyor. 2 kıtada yolcu taşıyan Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattındaki çalışmayan merdivenler de vatandaşları çileden çıkarttı. Özellikle yaşlı, çocuklu ve engelliler için büyük önem taşıyan asansörlerin büyük bir bölümü çalışmıyor.

Giriş Tarihi: 18.08.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 16:31
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Metro ve metrobüs hatları İstanbulluların korkulu rüyası oldu! Merdivenler ve asansörler çalışmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler, İstanbulluların çilesine çile katıyor.

Özellikle yaşlı, çocuklu ve engelliler başta olmak üzere bir kısmı uzun zamandır çalışmayan asansör ve merdivenlere isyan ediyor.

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Metro ve metrobüs hatları İstanbulluların korkulu rüyası oldu! Merdivenler ve asansörler çalışmıyor

Her gün yüz binlerce kişinin kullandığı 8 metro, 1 metrobüs, 1 tramvay hattında çalışmadığı için sıcak yaz günlerinde vatandaşların daha çok yorulmasına neden olan asansör ve yürüyen merdivenleri derlendi.

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Metro ve metrobüs hatları İstanbulluların korkulu rüyası oldu! Merdivenler ve asansörler çalışmıyor

10. ÇALIŞMAYAN ASANSÖR İLE YENİKAPI-HACI OSMAN METRO HATTI 1. SIRADA

24 kilometre uzunluğundaki M2 Yenikapı-Seyrantepe-HacıOsman Metro Hattı'nda 16 istasyon bulunuyor ve Sarıyer'i Taksim'e, Aksaray'a bağlıyor. İstanbul'da en çok yolcu sirkülasyonunun yaşandığı bu ana hatta 48 yürüyen merdiven, 10 asansör ve 5 yürüyen bant çalışmıyor.

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Metro ve metrobüs hatları İstanbulluların korkulu rüyası oldu! Merdivenler ve asansörler çalışmıyor

Hacı Osman 3, Darüşşafaka, Gayrettepe, İTÜ Ayazağa, Seyrantepe, Şişli-Mecidiyeköy, Taksim ve 4. Levent istasyonlarında birer asansör hizmet vermiyor.

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Metro ve metrobüs hatları İstanbulluların korkulu rüyası oldu! Merdivenler ve asansörler çalışmıyor

Yürüyen merdiven konusunda da megakentte yaşayanları en çok mağdur eden yine bu hat. Darüşşafaka 8, Gayrettepe 3, Hacı Osman 17, Haliç 1, İTÜ-Ayazağa 2, Levent 4, Sanayi Mahallesi 1, Şişli-Mecidiyeköy 4, Yenikapı 6, 4. Levent istasyonu 2 olmak üzere toplam 48 yürüyen merdiven hizmet dışı.

Yürüyen bantlardan ise Seyrantepe İstasyonu'ndaki 4'ünün, Darüşşafaka'da ise 1'inin arızalı olduğu görüldü.