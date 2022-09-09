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Kılıçdaroğlu yandaşından Tele 1 canlı yayınında Akşener'e ayar üstüne ayar: Tiyatronuza inanmıyorum bu görgüsüzlük

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Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Kılıçdaroğlu yandaşından Tele 1 canlı yayınında Akşener’e ayar üstüne ayar: Tiyatronuza inanmıyorum bu görgüsüzlük

CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerilim son günlerde ayyuka çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan Meral Akşener ve kurmayları, CHP tarafından fonlanan medya tarafından hedef haline getirildi. Kılıçdaroğlu'na desteğini gizlemeyen Tele 1 sunucusu Enver Aysever, Akşener'in bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu ekrana taşıyıp, 'tiyatro' vurgusu yaptı. Yaşanan diyaloğa inanmadığını söyleyen Aysever, "Bu nedir abi ya? Allah aşkına?" diyerek tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Akşener'i zabıtalarca merasim eşliğinde karşılamasını 'görgüsüzlük' diyerek eleştiren Aysever, "Bu protokol bana sorarsanız görgüsüzce geliyor. Akşener'in de nereye oraya gittiğini biliyoruz. Hem İmamoğlu'nun hem de Yavaş'ın sırtını sıvazlıyor cumhurbaşkanı adaylığı için." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masadaki 'adaylık oyunları' tam gaz devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geride kalan oldukça konuşulan bir hamle geldi.

Akşener, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Belediye personeli tarafından merasimle karşılanan Akşener, CHP tarafından fonlanan Tele 1'de adeta yerden yere vuruldu.

TELE 1'DE AKŞENER'E AYAR ÜSTÜNE AYAR: "GÖRGÜSÜZ" / VİDEO

İYİ PARTİ'NİN TİYATROSUNA ENVER AYSEVER BİLE İNANMADI

Kılıçdaroğlu'na desteğini gizlemeyen Tele 1 sunucusu Enver Aysever, Akşener'in bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu ekrana taşıyıp, 'tiyatro' vurgusu yaptı.

"ŞU TABLOYA ASLA İNANMIYORUM"

"Size yalvarıyorum, gerekirse ayaklarınıza kapanayım. 6'lı masadan kazanacak cumhurbaşkanını çıkarın. Mansur Yavaş'ı aday gösterin" diyen kadının videosunu izleten Aysever, yaşanan diyaloğa inanmadığını söyleyerek, "Açık konuşuyorum; şu tabloya asla inanmıyorum. Belki benim kötü niyetliliğim, ama Allah aşkına bir hanımefendi, belli ki iyi kötü bir yaşı da var... Gidecek ayağınıza kapanıyorum deyip, başbakanımız sizsiniz diye ağlıyor. Altılı masadan kazanacak birisi çıksın. Kim çıksın? Mansur Yavaş çıksın diye ağlıyor." diye konuştu.

İBB'DEKİ KARŞILAMA ŞOVUNA DA SERT TEPKİ: "BU NEDİR ABİ YA? "

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Akşener'i zabıtalarca merasim eşliğinde karşılamasını eleştiren Aysever, "Bu nedir abi ya? Allah aşkına? Belediye binası burası. Belediye zabıtası merasim takımı bando olmuş, merhaba arkadaşlar falan. Kırmızı halı falan bunlar çok acayip. Bu protokol bana sorarsanız görgüsüzce geliyor. Biz neden yalın bir hayattan söz edemiyoruz? Bando, mızıka falan." dedi.

"ZİYARETİN AMACI YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN ADAYLIK İÇİN SIRTINI SIVAZLAMAK"

Akşener'in de nereye oraya gittiğini bildiklerini ifade eden Aysever, "Buğra Bey de Yavaş'ın adını duyuyoruz diyor. Hem İmamoğlu'nun hem de Yavaş'ın sırtını sıvazlıyor cumhurbaşkanı adaylığı için. Hem de kendisini." ifadelerini kullandı.

ADAYLIK KAVGASI BÜYÜYOR: "KILIÇDAROĞLU'NUN YAKININDAYIM AMA HAKKINI VERMEK ZORUNDAYIM"

Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'na çok yakın olduğunu ve açıkça adaylığını desteklediğini de söyleyen Aysever, "İYİ Parti'yi parti yapan sesinizin çıkmasına neden olan kişi Kılıçdaroğlu'dur. Bana 'Pazarlıyor musun Kılıçdaroğlu'nu' diyenler var. Kendisine çok yakınım, bu ayrı mesele. Kılıçdaroğlu'nun hakkını vermek benim boynumun borcu. İYİ Partililer'de biraz vicdan varsa, Kılıçdaroğlu masaya kimi getirirse kabul etmek zorunda. Eğer ben olacağım derse kesin kabul etmek zorunda." diyerek sözlerini noktaladı.

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