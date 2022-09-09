Kılıçdaroğlu yandaşından Tele 1 canlı yayınında Akşener’e ayar üstüne ayar: Tiyatronuza inanmıyorum bu görgüsüzlük

ADAYLIK KAVGASI BÜYÜYOR: "KILIÇDAROĞLU'NUN YAKININDAYIM AMA HAKKINI VERMEK ZORUNDAYIM"

Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'na çok yakın olduğunu ve açıkça adaylığını desteklediğini de söyleyen Aysever, "İYİ Parti'yi parti yapan sesinizin çıkmasına neden olan kişi Kılıçdaroğlu'dur. Bana 'Pazarlıyor musun Kılıçdaroğlu'nu' diyenler var. Kendisine çok yakınım, bu ayrı mesele. Kılıçdaroğlu'nun hakkını vermek benim boynumun borcu. İYİ Partililer'de biraz vicdan varsa, Kılıçdaroğlu masaya kimi getirirse kabul etmek zorunda. Eğer ben olacağım derse kesin kabul etmek zorunda." diyerek sözlerini noktaladı.