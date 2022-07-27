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Üsküdar'da korku dolu anlar! Metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular indirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Üsküdar’da korku dolu anlar! Metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular indirildi

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde seyir halindeki metrobüsün arka tarafından dumanlar yükseldi. Altunizade Durağı'na yaklaşan metrobüsteki yolcular hızlıca tahliye edildi. Öte yandan Sultangazi'de tamirden sonra test sürüşü yapılan İETT otobüsünde tünelde yangın çıktı. İşte ayrıntılar...

Üsküdar'da korku dolu anlar…Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan hareket halindeki metrobüsün arka kısmından bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükseldi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Altunizade durağına yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne ilerledi.

Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların Altunizade durağında tahliyesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAŞKA BİR METROBÜS DAHA ARIZALANDI

Bir süre sonra, aynı durakta bir başka metrobüs arızalandı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.

SULTANGAZİ'DE DE İETT YANDI

Sultangazi'de tamirden sonra deneme sürüşü yapılan İETT otobüsünde tünelde yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini görünce kendilerini can havliyle dışarı atan sürücü ve 9 yaşındaki oğlu ölümden dönerken, olayda facianın eşiğinden dönüldü.

TEST SÜRÜŞÜNE ÇIKTI

Olay saat 15.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Sezici, 34 DZ 2362 plakalı İETT otobüsünü tamirden sonra test sürüşü yapmaya çıktı.

SON ANDA DIŞARI ATLADILAR

Bir süre sonra tekleyen araçtan tünelde dumanlar yükselmeye başladı. Araçta yangın çıktığını fark eden Sezici, yanında bulunan 9 yaşındaki oğlu Hasan Sezici'yle birlikte kendilerini son anda dışarı attı. Araçta zaman zaman patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Faciadan dönülen olayda itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, otobüs adeta demir yığınına döndü.

Olay anını anlatan Hasan Sezici, "Araba yapıldıktan sonra deneme turuna çıktım. Dolanıyordum. Yavaşladı burada. Yangın çıkmaya başladı. Tüpü aldım ama patlama oldu. Korktum. itfaiye geldi. Yangın söndürdüler" dedi.

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