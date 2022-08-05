CHP'li İBB'nin yeni aldığı bir metrobüs daha arıza yaptı! Motorundan dumanlar yükseldi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşı yolda bırakan metrobüslerine bir yenisi daha eklendi. Yeni alınan metrobüsün motorundan çıkan dumanlar yolcuların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.
İBB'nin yeni aldığı yeni metrobüslerden biri daha dün sefer sırasında arıza yaptı.
Motor bölümünden dumanların yükseldiği metrobüse, araç sürücüsü yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Yolcuların tahliye edilmesi sonrasında araç garaja çekildi.
İstanbul'da toplu taşıma araçlarının arızalanması ve yanmasında yenileri eklendi.
Vatandaşın can, mal ve seyir güvenliğini tehdit etmeye başlayan İstanbul toplu taşıma sisteminde bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni alınan metrobüslerden biri seyir halindeyken arıza yaptı.
Motor kısmından dumanların yükseldiği metrobüsten yolcular indirildikten çekici vasıtasıyla garaja çekildi. Edinilen bilgilere göre, Mecidiyeköy yönüne seyreden metrobüs, dün öğle saatlerinde Cevizlibağ durağına geldiğinde aracın arka kısmından duman yükselmeye başladı.
Sürücü, araçtan inerek yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Metrobüsteki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Dumanların yükseldiği metrobüs aracı yolcuların tahliyesi sonrasında bölgeye gelen çekici yardımıyla Edirnekapı'daki garaja çekildi.
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