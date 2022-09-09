09 Eylül 2022, Cuma
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İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da yaşanan metrobüs kazasında çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale edildi. A Haber İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak yaptığı açıklamada metrobüslerin birinin freninin tutmamış olma ihtimali üzerinde durulduğunun altını çizdi.