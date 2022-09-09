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İstanbul'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

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Giriş: 09.09.2022 19:03
İstanbul'da yaşanan metrobüs kazasında çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale edildi. A Haber İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak yaptığı açıklamada metrobüslerin birinin freninin tutmamış olma ihtimali üzerinde durulduğunun altını çizdi.
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