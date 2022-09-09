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Bakanlıktan yeni İskeçe Müftüsü'ne tebrik mesajı

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Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Bakanlıktan yeni İskeçe Müftüsü’ne tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Müftü Ahmet Mete’nin vefatının ardından yeni İskeçe Müftüsü seçilen Mustafa Trampa’yı tebrik etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) hak ve özgürlüklerinin korunması ve ileri götürülmesine yönelik yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, düzenlediği basın toplantısında, İskeçe'de bugün yapılan müftü seçiminde halkın desteğinin büyük bölümünü alan Mustafa Trampa'nın, İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü unvanına hak kazandığını açıkladı.

Şerif, İskeçe bölgesinde 83 camide Cuma namazı sonrasında el kaldırma usulüyle yapılan oylamaya 7 bin 320 kişinin katıldığını, bunlardan 2 bin 570'inin tercihlerini Mustafa Kamo'dan yana yaptıklarını, 4 bin 750 kişinin Mustafa Trampa'dan yana oy kullandığını söyledi.

Toplantı sonunda düzenlenen kısa törende Mustafa Trampa'ya müftülük cübbesini giydiren Şerif, "Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın, hep birlikte daha güçlü olacağız." dedi.

DIŞİŞLERİNDEN TRAMPA'YA TEBRİK

Dışişleri Bakanlığı, Müftü Ahmet Mete'nin vefatının ardından yeni İskeçe Müftüsü seçilen Mustafa Trampa'yı tebrik etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) hak ve özgürlüklerinin korunması ve ileri götürülmesine yönelik yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"Müftü Ahmet Mete'nin vefatının ardından, İskeçe'deki soydaşlarımız bugün, birlik ve beraberlik içinde yaptıkları seçimler sonucunda yeni müftülerini seçmişlerdir.

Yoğun katılım sağlandığını gördüğümüz seçimleri kazanan yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı tebrik ediyor, Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) hak ve özgürlüklerinin korunması ve ileri götürülmesine yönelik yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diliyoruz.

Seçimin, Azınlığın iradesini yansıtacak şekilde düzenlenmesi için tüm baskılara rağmen yoğun gayret gösteren BTTA Danışma Kurulu'nun çabalarını da takdirle karşılıyoruz.

Bu vesileyle, Yunanistan'ın BTTA'nın Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere uluslararası anlaşmalarla ve uluslararası insan hakları normlarıyla güvence altına alınan dinî hak ve özgürlüklerine ve bu çerçevede BTTA'nın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz.

Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, BTTA'nın hak ve özgürlüklerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

MUSTAFA TRAMPA KİMDİR?

İskeçe'nin yeni seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, 1974 yılında İskeçe'ye bağlı Şahin köyünde dünyaya geldi.

İlköğrenimini İskeçe ilinin Şahin köyünde bitiren Trampa, Edirne İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinden mezun oldu.

Trampa, 1998'de Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezuniyetinin ardından, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Tasavvuf Felsefesinde doktora yapmaya başladı.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi eski MYK üyesi ve İskeçe İl teşkilatı yönetim kurulu kurucu üyesi Trampa, İskeçe Müftülüğü tarafından yayın hayatına devam eden Kardelen dergisinin editörlük görevini yürütüyor.

İskeçe Müftüsü vefat etti İSKEÇE MÜFTÜSÜ VEFAT ETTİ
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete vefat etti İSKEÇE SEÇİLMİŞ MÜFTÜSÜ AHMET METE VEFAT ETTİ
Batı Trakya Türk Azınlığı İskeçe’de yeni müftüsünü seçecek BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE'DE YENİ MÜFTÜSÜNÜ SEÇECEK

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