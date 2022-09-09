CHP’li Gürsel Tekin’den İYİ Parti’ye zehir zemberek sözler: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: BEN BÖYLE ÇÜRÜK TAHTALARA BASMAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Benim sorum iç siyasetle ilgili olacak. Altılı masada CHP'den gelen "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışıyla başlayan tartışma karşılıklı atışmalarla sürüyor. Seçime de az bir zaman kaldı ama buna rağmen herhangi bir aday belirleyememiş olmaları da göz önünde bulundurulursa bu yapının ülke yönetimine talip olmak istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yani onu benim değerlendirmem doğru olur mu? Ben böyle çürük tahtalara basmam. Yani bu adı altılı masa olan, nereye gideceği belli olmayan bu yapıdan hiçbir şey çıkmaz. Varsa adayınız adayınızı açıklarsınız değil mi? Ama şu anda altılı masanın yaptığı tek iş var; "Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?" Tek yaptıkları iş bu. Sıralamaya koymuşlar. Başka bir şeyi hiç duydunuz mu? "Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?" Hep bu. Bir mesafe alın, bir adım atın; yok. Herhalde bunlar Yüksek Seçim Kurulunun açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacaklar diye düşünüyorum.



