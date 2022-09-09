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CHP'li Gürsel Tekin'den İYİ Parti'ye zehir zemberek sözler: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz

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Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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CHP’li Gürsel Tekin’den İYİ Parti’ye zehir zemberek sözler: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz

"HDP'ye bakanlık vaadi" açıkaması sonrası 6'lı masayı karıştıran CHP'li Gürsel Tekin, kendisine yönelik eleştirilerle ilgili konuştu. CHP'li Tekin, "HDP'ye meclis başkanlığı veriyorsunuz, bakanlığa gelince mi iş değişiyor. Başkanlık, bakanlıktan daha mı küçük bir makam. Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz" ifadelerini kullandı. HDP'nin olduğu TBMM'deki oylamaya İYİ Parti'nin de katıldığını belirten Tekin, "TBMM Başkanvekilliği bakanlıktan önemsiz mi sizce?" diyerek tepki gösterdi.

CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında olası iktidar durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini ifade etmesi tartışmalara neden oldu. İYİ Parti'den bu sözlere tepki gösteren açıklamalar gelmiş, CHP "Gürsel Tekin'in kendi açıklamaları" değerlendirmesini yapmıştı. Tekin katıldığı başka bir programda sözlerinin parti politikasını değil, kendi görüşlerini yansıttığını belirterek yeni açıklamalarda bulundu.

"MECLİS'TE HDP'NİN DE OLDUĞU OYLAMAYA KATILDINIZ"

Gürsel Tekin bakanlık tartışmalarına tepki gösteren İYİ Partililere, HDP'li meclis başkanvekilinin de olduğu oylamayı hatırlatarak, "TBMM Başkanvekilliği bakanlıktan önemsiz mi sizce? 1 yıl önceki seçimlerde diyecektiniz ki 'Hayır kardeşim bizim hassasiyetimiz var. Biz asla Meclis Başkanı, Asla grup başkanı, asla idare amiri olarak sizi kabul etmiyoruz. Oy vermeyeceğiz' deselerdi" diye konuştu.

"GENEL BAŞKANIMIZI HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR YAPTILAR"

Gürsel Tekin, CHP liderinin Diyarbakır ziyaretinde "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine İYİ Partiden gelen tepkilere de atıfta bulunarak, "Genel başkanımızı hedef alan birçok açıklama yaptılar. İyi Parti Grup Başkanı yanıt verdi, o partiyi temsil eder. Bunların tamamını hoşgörü ile karşıladık. Evet, suskunuz ama koyun değiliz. Neden? Bu süreç sağlıklı gitsin diye." ifadelerini kullandı.




ÖZTRAK "SEN SUS" AYARI VERMİŞTİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekin'in sözlerine ilişkin olarak, "CHP'nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü ve CHP Grup Başkanvekilleri açıklar" demişti.


ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'HDP'YE BAKANLIK' AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tekin'in görüşlerinin partilerini bağlamadığını söyledi. Bir gazetecinin CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini anımsatması üzerine Özel, "Partinin tutumu açısında şunu söylemem gerekir; Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini Sayın Genel Başkan, Sayın Parti Sözcümüz ve 3 Grup Başkanvekili açıklar." diye konuştu.

"GÜRSEL TEKİN'İN KİŞİSEL DEĞERLENDİRMELERİ"

"Bunun dışında yapılan değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir." diyen Özel, "Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin'in orada yapmış olduğu açıklamada kendisinin kişisel değerlendirmesidir. Millet İttifakı'nın böyle bir gündemi olmadığı açıklanmıştır." dedi.

"BEYLER KENDİNİZE GELİN"

Özel sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Millet masasının tüm bileşenlerinin ortak kararları dışında ne bizim ne bizden bir arkadaşın o masaya karar dayatması söz konusu değildir. HDP'ye bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara 'beyler kendinize gelin' demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin ne Özgür Özel ne o ne bu; millet alır millet verir"

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: BEN BÖYLE ÇÜRÜK TAHTALARA BASMAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Benim sorum iç siyasetle ilgili olacak. Altılı masada CHP'den gelen "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışıyla başlayan tartışma karşılıklı atışmalarla sürüyor. Seçime de az bir zaman kaldı ama buna rağmen herhangi bir aday belirleyememiş olmaları da göz önünde bulundurulursa bu yapının ülke yönetimine talip olmak istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yani onu benim değerlendirmem doğru olur mu? Ben böyle çürük tahtalara basmam. Yani bu adı altılı masa olan, nereye gideceği belli olmayan bu yapıdan hiçbir şey çıkmaz. Varsa adayınız adayınızı açıklarsınız değil mi? Ama şu anda altılı masanın yaptığı tek iş var; "Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?" Tek yaptıkları iş bu. Sıralamaya koymuşlar. Başka bir şeyi hiç duydunuz mu? "Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?" Hep bu. Bir mesafe alın, bir adım atın; yok. Herhalde bunlar Yüksek Seçim Kurulunun açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacaklar diye düşünüyorum.


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