CHP’li İBB İstanbullulara su zammı yapmak için harekete geçti! Meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı

GÖKSU'DAN TEPKİ

İBB Başkanı tarafından İstanbullunun suyuna zam yapılması amacıyla meclisi olağanüstü toplantıya çağırması sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulunarak tepki gösterdi.

Nisan ayında meclisi 2'nci kez olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Nisan'da gerçekleşen oturumda yüzde 136 zam teklifinde bulunmuştu. AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı meclis üyelerinin karşı çıkması üzerine CHP grubu yüzde 49.9 oranında su zammını ve ayrıca TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE'nin birim fiyatlarının yansıtılmasını talep etti.