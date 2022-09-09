Yabancı profesörün harita provokasyonu tutmadı: Türkiye topraklarını Ermenistan sınırları içinde gösterdi! Türk vatandaşlarından tepki

KONGREDE SKANDAL HARİTA

100 yıl önce Türkiye'nin sınırlarını kendi menfaatlerine göre çizmeye çalışan zihniyet, bu kez istanbul'da, dünya homeopati kongresinde ortaya çıktı. kongreye bir çok ülkeden tıp insanları katıldı. Skandal, kongrenin ilk gününde yaşandı.