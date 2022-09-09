Yabancı profesörün harita provokasyonu tutmadı: Türkiye topraklarını Ermenistan sınırları içinde gösterdi! Türk vatandaşlarından tepki
İstanbul'da bir kongrede, Amerika'da çalışan bir psikiyatri uzmanı paylaştığı harita ile büyük bir skandala imza attı. Çünkü o haritada Türkiye'nin en doğusundaki iller, Ermenistan'ın sınırları içerisinde gösterildi. Katılımcıların tepki gösterdiği o skandal nasıl yaşandı? İşte detaylar...
YABANCI PROFESÖRÜN HARİTA PROVOKASYONU TUTMADI / VİDEO
Amerika'da görev yapan Pskiyatır Edward Shalts, sunumu sırasında paylaştığı haritayla, Türkiye topraklarını Ermenistan sınırları içinde gösterdi.
KONGREDE SKANDAL HARİTA
100 yıl önce Türkiye'nin sınırlarını kendi menfaatlerine göre çizmeye çalışan zihniyet, bu kez istanbul'da, dünya homeopati kongresinde ortaya çıktı. kongreye bir çok ülkeden tıp insanları katıldı. Skandal, kongrenin ilk gününde yaşandı.
"PAYLAŞIMIM İÇİN ÜZGÜNÜM"
Türk doktorların ve eczacıların tepkisi üzerine psikiyatır "Paylaşımım için üzgünüm" ifadelerini kullandı ve konuşmasına devam etti.
SAHNEDEN İNMEK ZORUNDA KALDI
Gelen tepkiler üzerine doktor sahneden inmek zorunda kaldı. Kongrede başka bir sunum da yapamadı. Organizasyonu düzenleyen yetkililer ise bu haritadan haberlerinin olmadığını söyledi.
TÜRK VATANDAŞLARI O ANLARI A HABER'E ANLATTILAR
A Haber mikrofonuna konuşan Türk vatandaşları, "Önce 11 eylül olaylarını anlattı. Sonra haritayı paylaştı. Tepki gösterdik." dedi. Öte yandan "Biz tekrar özür dilemesi gerektiğini ve haritayı kaldırması gerektiğini söyledik. Ama devam etti." ifadelerini kullandı.
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